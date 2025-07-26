95-й юбилей Дня Воздушно-десантных войск отметили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

2 августа в Парке Победы состоялось празднование Дня Воздушно-десантных войск. Памятные мероприятия традиционно предварил молебен для ветеранов ВДВ в Храме Илии Пророка. Торжественную часть открыл митинг в честь в Дня Воздушно-десантных войск.

Организаторами мероприятия выступили Нижегородская областная общественная организация ветеранов «Никто, кроме нас!», Союз десантников Нижегородской области при поддержке ветеранских организаций, нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия и регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Нижегородской области.

«Парк Победы – знаковое место для проведения массовых памятных и торжественных мероприятий патриотической направленности. Здесь есть все, что нужно для создания атмосферы народного единения, гордости за свою страну и наших земляков – героев Отечества, которые служат примером для молодого поколения. На празднике ветераны и военнослужащие ВДВ вместе с молодежью отмечают 95-ю годовщину со дня образования легендарных Воздушно-десантных войск. ВДВ – это особая армейская культура, воспитание, традиции и свято чтимые бойцами заветы легендарного генерала армии и командира «крылатой пехоты» Василия Филипповича Маргелова. В Год защитника Отечества и 80-летия Победы особо отмечается вклад ВДВ в Победу в Великой Отечественной войне, а сегодня и участие наших десантников в выполнении боевых задач в рамках спецоперации на территории Украины», - подчеркнул ветеран СВО, председатель городской Думы Нижнего Новгорода, член Генерального совета партии «Единая Россия» Евгений Чинцов.

Участники митинга возложили цветы к монументу Василия Филипповича Маргелова, почтив память всех солдат и офицеров ВДВ, отдавших свои жизни за Родину в разные исторические периоды.

«ВДВ – особое достояние Российской Армии. Присутствовать на этом празднике – большая честь. Славные Воздушно-десантные войска внесли огромный вклад в наши военные победы в прошлом. С честью современные бойцы несут службу и сегодня. Немало десантников героически сражаются в зоне спецоперации. 2 августа – это день, когда ветераны встречаются с сослуживцами и вспоминают боевую молодость. Это день, когда чувство гордости испытывает каждый россиянин», - сказал председатель комиссии по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию НРО партии «Единая Россия», депутат Законодательного собрания Нижегородской области Василий Суханов.

Участников поздравил с праздником старший сержант спецназа ВДВ, депутат Государственной Думы РФ Артём Кавинов.

«Сегодня мы чествуем особые страницы нашей истории, связанные с Воздушно-Десантными войсками. Кто-то продолжает служить Родине, проявляя храбрость и выдержку, а кто-то уже покинул строй, оставшись в памяти боевыми товарищами. Мы помним заслуги каждого и гордимся нашими десантниками. Поздравляю всех с этим знаменательным днем и желаю мира, добра и семейного благополучия. Пусть ветераны чувствуют почет и уважение, а действующие солдаты возвращаются домой здоровыми и невредимыми. Слава ВДВ!», - сказал депутат.

В течение дня гости праздника могли посетить выставку стрелкового оружия и познакомится с историей Воздушно-десантных войск, попробовать солдатскую кашу, сделать фото на память с ростовой куклой Белый медведь. Специально в честь праздника мишке сшили тельняшку.

«Поздравляю с 95-летием «крылатой пехоты»! Мы гордимся нашими героями-десантниками, как предыдущих поколений, так и теми, кто несет службу сегодня. Считаю важным, отметить работу ветеранов с детьми и молодежью. Это вносит важный вклад в воспитание подрастающего поколения. Хочу пожелать каждому всего самого простого, и вместе с тем, самого важного: крепкого здоровья и любящей семьи. С праздником, боевые друзья!», - поздравил подполковник, ветеран ВДВ, председатель Нижегородской областной общественной организации ветеранов «Никто, кроме нас!» Сергей Патлань.

В числе ветеранов ВДВ в празднике принял участие активист партии Владимир Паков. Со своим подразделением он прошел всю Чечню. Выполнял задания по разоружению незаконных бандформирований на территории Республики. Не раз приходилось выходить из окружения, штурмовать высоты, вести боевые действия в лесу и горах. За отвагу и героизм, проявленные в ходе контртеррористических операций, награжден тремя Орденами «Мужества» и медалью к Ордену «За заслуги перед Отечеством».

«За чуть менее века войска ВДВ покрыли себя неувядаемой славой. Десантники всегда находятся на острие ножа, на самых сложных участках. Я хочу пожелать ветеранам и всем причастным к этому празднику, а особенно ребятам, которые сейчас выполняют боевые задачи, самого главного – здоровья. И обязательно успехов. Чтобы они возвращались, мы их ждем с победой. Ждем живыми и очень гордимся, что такие войска существуют в нашей Армии», - подчеркнул ветеран боевых действий, депутат – член фракции Партии «Единая Россия» в Законодательном Собрании Нижегородской области Владимир Паков.

Кульминацией зрелищной части программы стала реконструкция боя десантников с террористами. За основу постановщики взяли Афганскую войну.

«Десантники авангарда Армии России, крылатые пехоты, используют все самые современные виды вооружения, методы и практики ведения боя. В рамках специальной военной операции именно они первыми вступили в бой с противником на территории России - ВДВ выбивало фашистов с территории Курской области. Мы видим, как в нынешнее время молодежь активно вступает в ряды крылатой пехоты. Служить в десантуре почетно. С праздником Вас, товарищи!», - сказал лидер регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Нижегородской области, ветеран СВО Роман Зыков.