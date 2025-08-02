НГТУ получит 295 млн на запуск центра развития промышленной робототехники Наука

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева получит 295 млн рублей на создание центра развития промышленной робототехники. Средства будут выделены в рамках специализированной государственной программы, а проект вуза занял первое место среди 28 заявок, поданных на конкурс. Существенную помощь в подготовке заявки оказал Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ), обеспечив как экспертную, так и координационную поддержку.

С 2025 года направление промышленной робототехники развивается в рамках федерального проекта "Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства", который входит в нацпроект "Средства производства и автоматизации", инициированный президентом Владимиром Путиным. Программа, по которой проводился конкурс, была разработана Минпромторгом России, а его оператором выступила АНО ВО "Университет Иннополис". Финансирование будет осуществляться поэтапно до 2027 года.

Создаваемый на базе НГТУ центр станет важным элементом региональной инфраструктуры, способствующим цифровой трансформации и автоматизации производства. Среди его ключевых задач — формирование научно-производственного комплекса полного цикла, реализация инженерных проектов, а также разработка и вывод на рынок отечественных решений в сфере робототехники.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что развитие современной промышленной инфраструктуры и рост производительности труда остаются приоритетами для региона. По его словам, внедрение робототехники помогает компенсировать дефицит кадров и ускоряет технологическое развитие, сокращая объем ручного труда и повышая точность производственных процессов. Он выразил уверенность, что создаваемый центр станет стимулом для технологической модернизации предприятий и укрепит позиции региона как одного из центров инженерной компетенции на федеральном уровне.

Заместитель губернатора Андрей Саносян отметил, что центр будет не только заниматься разработкой технологий, но и готовить специалистов. По его словам, ежегодно планируется обучать свыше 250 человек в области промышленной робототехники. Он подчеркнул, что спрос на таких специалистов будет только расти, так как любое новое оборудование требует квалифицированного обслуживания.

Центр также займется проведением технологических аудитов и сопровождением процессов модернизации на предприятиях. Это позволит адаптировать производство к требованиям современной экономики и повысить конкурентоспособность компаний как на российском, так и на международном рынке.

Ректор НГТУ имени Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев назвал победу в конкурсе признанием системной работы университета в области технологических разработок и робототехники. Он поблагодарил Минпромторг России и Университет "Иннополис" за оказанное доверие, а также выразил благодарность Нижегородскому НОЦ за поддержку. По его словам, создаваемый центр должен стать серьезным драйвером промышленной трансформации региона.

Директор АНО "Нижегородский НОЦ" Александр Тарасенко отметил, что при создании центра будут объединены научные и инженерные компетенции с учетом нужд реального сектора экономики. Он подчеркнул, что центр станет площадкой для взаимодействия разработчиков, инженеров, студентов и промышленных партнеров, способствуя трансферу технологий в производство и укреплению технологического суверенитета страны.

Конкурс проводился в соответствии с приказом Минпромторга России и постановлением правительства РФ №1781. При оценке заявок учитывались научно-исследовательский и кадровый потенциал, техническая база, а также значимость и востребованность предлагаемых решений на рынке.

Период с 2022 по 2031 год указом президента РФ объявлен Десятилетием науки и технологий. Цель инициативы — привлечь молодежь к научной деятельности, вовлечь ученых и инженеров в решение ключевых задач развития страны и повысить информированность общества о достижениях отечественной науки. Подробности о проектах доступны на сайте наука.рф.