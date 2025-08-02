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Происшествия

Уголовное дело завели из-за гибели матери и 3-летнего ребенка в Дзержинске

02 августа 2025 18:12  [128] Происшествия
Уголовное дело завели из-за гибели матери и 3-летнего ребенка в Дзержинске

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

26-летняя женщина и ее трехлетний сын погибли на пожаре в коттедже на улице Торфяников в поселке Пыра (Дзержинск) 2 августа. 

По данным регионального управления МЧС, площадь возгорания составила 12 кв. метров. В причинах и обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники Следкома. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум лицам. 

Следователи осмотрели тела погибших. Следов криминала нет. Точную причину смерти матери и ребенка поможет установить судмедэкспертиза. 

Также назначения пожарно-техническая экспертиза, уточнили в СУ СКР по Нижегородской области. 

Ход расследования находится на контроле прокуратуры. На место выезжал прокурор Дзержинска Дмитрий Чижкин. 

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Теги:
Пожар Смертность Уголовное дело
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