Уголовное дело завели из-за гибели матери и 3-летнего ребенка в Дзержинске

Фото:
26-летняя женщина и ее трехлетний сын погибли на пожаре в коттедже на улице Торфяников в поселке Пыра (Дзержинск) 2 августа.
По данным регионального управления МЧС, площадь возгорания составила 12 кв. метров. В причинах и обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники Следкома. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум лицам.
Следователи осмотрели тела погибших. Следов криминала нет. Точную причину смерти матери и ребенка поможет установить судмедэкспертиза.
Также назначения пожарно-техническая экспертиза, уточнили в СУ СКР по Нижегородской области.
Ход расследования находится на контроле прокуратуры. На место выезжал прокурор Дзержинска Дмитрий Чижкин.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+