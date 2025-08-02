Уголовное дело завели из-за гибели матери и 3-летнего ребенка в Дзержинске Происшествия

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

26-летняя женщина и ее трехлетний сын погибли на пожаре в коттедже на улице Торфяников в поселке Пыра (Дзержинск) 2 августа.

По данным регионального управления МЧС, площадь возгорания составила 12 кв. метров. В причинах и обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники Следкома. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум лицам.

Следователи осмотрели тела погибших. Следов криминала нет. Точную причину смерти матери и ребенка поможет установить судмедэкспертиза.

Также назначения пожарно-техническая экспертиза, уточнили в СУ СКР по Нижегородской области.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры. На место выезжал прокурор Дзержинска Дмитрий Чижкин.