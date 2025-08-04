Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото Спорт

В эти выходные, 2 и 3 августа, в Нижнем Новгороде состоялся первый Кубок мэра по пляжному волейболу. Масштабное мероприятие объединило спортсменов-любителей и ведущих профессионалов российского пляжного волейбола.

В рамках турнира на Гребном канале выступили восемь профессиональных пар — призеры и участники международных соревнований и чемпионатов России: Никита Лямина — Алексей Гусев, Тарас Мыськив — Максим Сиволап, Анна Ромашова — Анна Белова и другие.

"У нашего города появилась еще одна спортивная традиция: по просьбам волейболистов сделаем проведение Кубка ежегодным!" — написал в своем телеграм-канале мэр Юрий Шалабаев по итогам турнира.

Ранее стало известно, что нижегородский волейбольный клуб АСК теперь носит название "Горький".

Фото: Александр Воложанин