Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото

В эти выходные, 2 и 3 августа, в Нижнем Новгороде состоялся первый Кубок мэра по пляжному волейболу. Масштабное мероприятие объединило спортсменов-любителей и ведущих профессионалов российского пляжного волейбола.
В рамках турнира на Гребном канале выступили восемь профессиональных пар — призеры и участники международных соревнований и чемпионатов России: Никита Лямина — Алексей Гусев, Тарас Мыськив — Максим Сиволап, Анна Ромашова — Анна Белова и другие.
"У нашего города появилась еще одна спортивная традиция: по просьбам волейболистов сделаем проведение Кубка ежегодным!" — написал в своем телеграм-канале мэр Юрий Шалабаев по итогам турнира.
Ранее стало известно, что нижегородский волейбольный клуб АСК теперь носит название "Горький".
Фото: Александр Воложанин
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+