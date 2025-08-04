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Спорт

Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото

04 августа 2025 10:21  [149] Спорт

В эти выходные, 2 и 3 августа, в Нижнем Новгороде состоялся первый Кубок мэра по пляжному волейболу. Масштабное мероприятие объединило спортсменов-любителей и ведущих профессионалов российского пляжного волейбола. 

В рамках турнира на Гребном канале выступили восемь профессиональных пар — призеры и участники международных соревнований и чемпионатов России: Никита Лямина — Алексей Гусев, Тарас Мыськив — Максим Сиволап, Анна Ромашова — Анна Белова и другие. 

"У нашего города появилась еще одна спортивная традиция: по просьбам волейболистов сделаем проведение Кубка ежегодным!" — написал в своем телеграм-канале мэр Юрий Шалабаев по итогам турнира. 

Ранее стало известно, что нижегородский волейбольный клуб АСК теперь носит название "Горький".

Фото: Александр Воложанин

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Кубок мэра по пляжному волейболу
Кубок мэра по пляжному волейболу
Кубок мэра по пляжному волейболу
Кубок мэра по пляжному волейболу
Кубок мэра по пляжному волейболу
Кубок мэра по пляжному волейболу
Кубок мэра по пляжному волейболу
Кубок мэра по пляжному волейболу
Кубок мэра по пляжному волейболу
Кубок мэра по пляжному волейболу
Кубок мэра по пляжному волейболу
Кубок мэра по пляжному волейболу
Кубок мэра по пляжному волейболу
Кубок мэра по пляжному волейболу
Кубок мэра по пляжному волейболу

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Теги:
Волейбол Гребной канал Соревнования
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Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
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