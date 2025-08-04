Нижегородцам показали фильм о подвиге железнодорожников в годы ВОВ Культура и отдых

Фото: пресс-служба ГЖД

Бесплатные показы художественного фильма «Дороги Победы» (18+) о героях-железнодорожниках прошли 1, 2 и 3 августа 2025 года в нескольких крупных городах в границах Горьковской железной дороги. Всего залы кинотеатров в Нижнем Новгороде, Казани, Ижевске и Чебоксарах посетило более 1,5 тысячи зрителей.

Так, в Нижнем Новгороде показы проходили в двух кинотеатрах, расположенных в крупных торговых центрах. За три дня проката фильм собрал более 600 нижегородцев и гостей города.

В Казани сеансы также прошли в кинотеатрах двух крупных торгово-развлекательных комплексов. В столице Татарстана фильм привлек более 500 зрителей.

В Ижевске демонстрировали фильм в торгово-развлекательном центре «Сигма». В столице Удмуртской Республики кинопоказы посетило более 300 зрителей.

В Чебоксарах сеансы провели в торгово-развлекательном центре «МТВ-Центр». Посмотреть на подвиг железнодорожников там собралось почти 300 человек.

Показ фильма был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году железнодорожной славы в ОАО «РЖД» и Дню железнодорожника.

Художественно-исторический фильм «Дороги Победы» рассказывает о героизме железнодорожников во время Великой Отечественной войны. Истории основаны на реальных событиях, а герои имеют прототипы. Это история о том, как железные дороги стали связующим звеном между фронтом и тылом и спасли миллионы жизней.