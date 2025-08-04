Выручка кремлевского фуникулера в Нижнем Новгороде выросла на 45% Общество

Фото: Александр Воложанин

Выручка фуникулера, расположенного на территории Нижегородского кремля, заметно выросла после изменения тарифов на проезд. Напомним, с 1 июля текущего года стоимость билета поднялась с 200 до 350 рублей, что стало причиной увеличения дохода на 45% всего за один месяц.

Тем не менее, росту выручки сопутствовало сокращение числа пассажиров. По данным управделами правительства Нижегородской области, предоставленным НИА "Нижний Новгород", в июле фуникулером воспользовались 44,5 тысячи человек, что на 16% меньше, чем месяцем ранее.

В июне было реализовано 52,9 тысячи билетов на общую сумму 10,4 млн рублей. В июле же, несмотря на снижение пассажиропотока, продажи составили 15,08 млн рублей.

Власти также отметили, что за первый квартал 2025 года фуникулером воспользовались 73,7 тысячи человек, а во втором квартале — уже 132,6 тысячи. Наибольший наплыв посетителей пришёлся на майские и июньские выходные, ставшие пиковыми по числу поездок.

Напомним, что подъемник на площади Сенной находится на техобслуживании до 6 августа.