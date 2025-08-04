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Общество

Выручка кремлевского фуникулера в Нижнем Новгороде выросла на 45%

04 августа 2025 15:23  [133] Общество
Выручка кремлевского фуникулера в Нижнем Новгороде выросла на 45%

Фото: Александр Воложанин

Выручка фуникулера, расположенного на территории Нижегородского кремля, заметно выросла после изменения тарифов на проезд. Напомним, с 1 июля текущего года стоимость билета поднялась с 200 до 350 рублей, что стало причиной увеличения дохода на 45% всего за один месяц.

Тем не менее, росту выручки сопутствовало сокращение числа пассажиров. По данным управделами правительства Нижегородской области,  предоставленным НИА "Нижний Новгород", в июле фуникулером воспользовались 44,5 тысячи человек, что на 16% меньше, чем месяцем ранее.

В июне было реализовано 52,9 тысячи билетов на общую сумму 10,4 млн рублей. В июле же, несмотря на снижение пассажиропотока, продажи составили 15,08 млн рублей.

Власти также отметили, что за первый квартал 2025 года фуникулером воспользовались 73,7 тысячи человек, а во втором квартале — уже 132,6 тысячи. Наибольший наплыв посетителей пришёлся на майские и июньские выходные, ставшие пиковыми по числу поездок.

Напомним, что подъемник на площади Сенной находится на техобслуживании до 6 августа.

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Теги:
Туризм фуникулер
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