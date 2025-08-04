Журналисты узнали правду о непонятных рвах в парке имени Пушкина

Читательница НИА "Нижний Новгород" обратила внимание на земляные работы в парке имени Пушкина Советского района. Она поделилась с редакцией снимком, сделанным там на днях.
На фотографии видны неглубокие рвы. Со слов горожанки, они появились в парке со стороны улицы Белинского.
Информагентство обратилось за разъяснениями в администрацию Советского района. Там сказали, что там ведутся работы, связанные с установкой камер видеонаблюдения. Сроки выполнения работы не сообщаются.
Ранее сообщалось, что в областном центре собираются внедрить программный комплекс, который позволит интегрировать данные с камер видеонаблюдения АПК "Безопасный город" в Единую платформу управления транспортной системой.
Также мы рассказывали, что в приволжской столице до конца года установят еще несколько камер для "выделенок".
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