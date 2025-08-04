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Происшествия

Чиновник из Оренбурга Артем Сафиуллин задержан в Нижнем Новгороде

05 августа 2025 12:12  [1] Происшествия
Чиновник из Оренбурга Артем Сафиуллин задержан в Нижнем Новгороде

Заместителя председателя Оренбургского горсовета Артема Сафиуллина задержали в Нижнем Новгороде, сообщает издание "Урал56.Ру" со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Сафиуллина подозревают в причастности к мошенническим действиям. Ему определили меру задержания сроком на 72 часа. По истечении этого времени суд примет решение о дальнейшем содержании. Возможен арест, пишут наши коллеги.

По предварительной информации, расследование может быть связано с деятельностью компании "Дмстрой", которую возглавляет Сафиуллин, а также с рядом других аффилированных организаций.

В частности, речь идет о контракте, заключенном в 2023 году в Чкаловске Нижегородской области. Соглашение касалось выполнения работ на канализационных очистных сооружениях на сумму около 124 млн рублей. Подрядчиком тогда выступило ООО "МЭК", чьи интересы по доверенности представлял Артем Сафиуллин.

Предполагается, что сметная стоимость проекта была завышена. По имеющимся сведениям, изменения в документации обосновывались недоступностью изначально заявленного оборудования, якобы из-за санкционных ограничений. Новые расчеты проводились в Оренбурге. В результате, как считают источники, администрация Чкаловска могла переплатить почти 35 млн рублей.

Напомним, что в конце июля 2025 года был задержан нижегородец и экс-глава Тамбовской области Максим Егоров.

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Теги:
Арест Депутаты Мошенничество
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