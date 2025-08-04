Модернизированные котельные "Генерации тепла" повысят надежность теплоснабжения тысячи жителей Ленинского района Общество

ООО «Генерация тепла» (входит в «Эн+ Тепло Волга») модернизирует две котельные в Нижнем Новгороде: на улицах Завкомовская и Профинтерна. Устаревшее оборудование заменяют на новое, энергосберегающее.

Подрядная организация выполняет работы по замене тепломеханического, электротехнического оборудования, идет монтаж насосных групп, газораспределительных пунктов. В частности, в котельной на улице Завкомовской установлено два современных водогрейных котла с улучшенными техническими характеристиками.

«Полностью автоматизированные котлы на улицах Завкомовская и Профинтерна повысят надежность и качество теплоснабжения почти тысячи жителей 30 многоквартирных домов Ленинского района. Кроме того, оборудование, соответствующее современным экологическим стандартам, снизит количество выбросов углекислого газа в атмосферу», - отметил директор ООО «Генерация тепла» Анатолий Сидоренко.

Работы идут по графику и завершатся к началу отопительного сезона.

И.о. генерального директора филиала «Нижегородский» ООО «Эн+ Тепло Волга» Михаил Ефимов отметил, что при подготовке к предстоящему отопительному сезону на всех предприятиях «Эн+ Тепло Волга» проходит модернизация оборудования, идут работы по капитальному ремонту.

Например, «Теплосети» обновляет 3,3 км изоляции на эстакадных участках тепломагистралей и перекладывает 16,7 км труб в Автозаводском и Ленинском районах. Проходят гидравлические испытания магистральных и квартальных трубопроводов. Сети проверяют на прочность и герметичность для повышения качества услуг теплоснабжения в осенне-зимний период.

На Автозаводской ТЭЦ завершен расширенный текущий ремонт котлоагрегата № 15, на турбоагрегате Т-100-130 восстановлена 23-я ступень ротора среднего давления, заменены участки паропроводов и установлен новый пусковой маслонасос. Заменены детали паропровода и пароперепускные трубы на турбоагрегате № 12. Также установлен новый трансформатор мощностью 63 тыс кВа.

На котельной «Северной» «Генерации тепла» идут работы по модернизации котлоагрегата № 4.

Всего ресурсоснабжающие организации ГК «Эн+ Тепло Волга» обеспечивают теплоснабжением более 2 800 объектов в Автозаводском и Ленинском районах, в том числе 1 570 многоквартирных жилых домов, в которых проживает 400 тысяч человек и 200 социальных объектов, включая школы, детские сады, поликлиники и др.