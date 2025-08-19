Безработная нижегородка перевела мошенникам почти 2 млн рублей Происшествия

25-летняя безработная нижегородка стала жертвой телефонных мошенников и потеряла почти два миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По имеющейся информации, на протяжении трех дней девушке звонили неизвестные, представляясь сотрудниками налоговой службы и банка. Злоумышленники уверяли, что с ее счета якобы пытаются списать деньги, и чтобы сохранить накопления, нужно срочно перевести их на "безопасные счета".

Доверившись аферистам, девушка оформила несколько онлайн-кредитов на сумму 553 тысяч рублей. Кроме того, она перевела 1 274 543 рубля личных сбережений. В итоге мошенники получили от нее в общей сложности 1 827 543 рубля.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что пожилая жительница Кстова продала три квартиры и две машины, поверив мошенникам.