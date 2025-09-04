Мошенники выманили у доцента нижегородского вуза миллион рублей Происшествия

В отдел полиции № 7 УМВД России по Нижнему Новгороду с заявлением обратилась 73-летняя доцент одного из вузов города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По словам женщины, сначала она получала сообщения и звонки якобы от коллеги из бухгалтерии. Затем ей начали звонить люди, представлявшиеся сотрудниками силовых структур и контролирующих органов. Они убедили ее, что сбережения находятся под угрозой, и предложили перевести деньги на так называемый безопасный счет.

Для этого потерпевшей предложили установить на телефон неизвестное приложение. Через него она в два приема перевела на указанный счет 1 000 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Сейчас устанавливаются личности, причастные к преступлению.

В полиции напоминают, что злоумышленники часто маскируются под руководителей организаций. Они создают фейковые аккаунты в мессенджерах и рассылают сообщения о срочной помощи, а затем звонят, представляясь представителями надзорных структур или силовых ведомств.

Мошенники убеждают граждан, что с их счетов якобы совершены переводы в недружественные страны. Чтобы сохранить деньги и отменить операции, они предлагают перевести средства на "безопасные" счета, которых на самом деле не существует.

Правоохранительные органы настоятельно советуют не доверять подобным звонкам и сообщениям, даже если они приходят от знакомых номеров. Лучше самостоятельно набрать телефонный контакт и проверить информацию.

В МВД подчеркивают: сотрудники полиции никогда не звонят гражданам по вопросам, связанным с их финансами. Если вы стали жертвой мошенников, необходимо сразу обратиться в полицию.