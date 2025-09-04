Нижний Новгород во второй раз станет площадкой для проведения ежегодной отраслевой конференции «Импульс Т1» Наука

Фото: Кира Мишина

22 сентября 2025 года Нижний Новгород во второй раз станет площадкой для проведения ежегодной отраслевой конференции «Импульс Т1». Она будет посвящена роли регионов в укреплении кадрового потенциала страны, новым направлениям применения цифровых технологий и развитию национальной инженерной школы. Конференцию проведут нижегородский ИТ-кампус и ИТ-холдинг Т1.

«Мы рады участвовать в организации этой конференции, мы разделяем ее миссию — развивать профессиональные площадки для диалога между ведущими экспертами отрасли и талантливой молодежью. Подобные инициативы формируют новое поколение специалистов, уже с первых курсов понимающих задачи будущих работодателей, и обеспечивают опережающую подготовку кадров для ключевых отраслей экономики», — отметила директор ИТ-университета Гульнара Биккулова.

В программе конференции — дискуссии о ключевых отраслевых трендах, практические кейсы из медицины, образования и промышленности, а также лекции. Спикерами выступят представители ведущих вузов, включая НИУ ВШЭ – Нижний Новгород и нижегородский ИТ-кампус, а также эксперты компаний T1, YADRO и других технологических компаний.

«Национальная инженерная школа не формируется в одной точке и по единому шаблону, а складывается из множества уникальных локальных центров. В регионах создаются особые технологические среды, где наука, практика и вызовы местной экономики дают ощутимый импульс к инновациям. Наша задача сегодня — не просто увидеть их, а поддержать и усилить, превратив локальные компетенции в единый двигатель цифровой трансформации страны», — прокомментировал генеральный директор ИТ-холдинга Т1 Дмитрий Харитонов.

Особое внимание будет уделено практическим аспектам: участники смогут проверить свои навыки в хакатоне с реальными бизнес-кейсами, посетить лекции о будущем профессий в сфере ИТ, лидерстве и психологии командной работы.

Напомним, что ИТ-кампус — межвузовская образовательная экосистема. Расположенный в Нижнем Новгороде, известном своими инженерной, научной школами и ИТ-школой, кампус сочетает обучение студентов и передовые исследования, фокусируясь на актуальных задачах российского бизнеса. В настоящее время реализуется пять образовательных программ, разработанных совместно с крупнейшими компаниями российской ИТ-индустрии: по искусственному интеллекту и компьютерному зрению, технологиям искусственного и дополненного интеллекта, микроэлектронике, информационной безопасности и цифровым технологиям в строительстве. Научные центры и лаборатории кампуса ведут передовые исследования по аналогичным профилям. Также ИТ-кампус ведет переподготовку ИТ-специалистов, уделяет особое внимание поддержке и развитию талантливых школьников, студентов, повышению квалификации педагогов.

По поручению президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Один из них уже полностью построен в Москве на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируется и строится 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40. Концепции кампусов предполагают создание уникальной и комплексной среды для индивидуального и командного развития с большим количеством открытых образовательных пространств и трансформируемых аудиторий. Это позволит сформировать общую корпоративную культуру преподавателей, студентов и ученых. Финансирование проекта осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также за счет внебюджетных источников. Работу по данному направлению ведут Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России.

Всего было проведено два отбора заявок на создание кампусов, в рамках которых выбрано 17 проектов (в 2021 году — 8 проектов, в 2022 году — 9 проектов). Еще восемь проектов было определено отдельными поручениями президента России Владимира Путина. Они будут реализованы в Забайкальском крае, Камчатском крае, Приморском крае, Мурманской и Смоленской областях, Республике Бурятия, а два проекта – в Москве, на базе Московского государственного строительного университета (МГСУ) и Московского государственного технологического университета «Станкин».