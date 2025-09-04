Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Наука
12 сентября 2025 12:36  [40] Нижний Новгород во второй раз станет площадкой для проведения ежегодной отраслевой конференции «Импульс Т1»
12 сентября 2025 08:30  [228] Учёные тестируют в Нижнем Новгороде аналоги человеческой кожи
11 сентября 2025 19:01  [39] Ученые из регионов РФ прошли обучение в научном акселераторе в Нижнем Новгороде
09 сентября 2025 17:38  [480] Нижегородские ученые борются с онкологией с помощью света
06 сентября 2025 13:17  [410] Новые классы школьников приступили к изучению метрологической науки в Нижегородской области
05 сентября 2025 11:59  [603] Лихачев сообщил, что Путин в Сарове сделал упор на ядерную триаду
25 августа 2025 11:15  [712] Ученые ННГАСУ создали программу для контроля микроклимата в свинарниках
23 августа 2025 08:25  [849] Школьники создают цифровые копии старинных зданий в Нижнем Новгороде
20 августа 2025 13:34  [901] Нижегородские ученые разработали ПО для управления крупными базами данных
12 августа 2025 16:11  [997] Ученые ННГУ создали катализаторы для зеленой химии и фармацевтики
Наука

Нижний Новгород во второй раз станет площадкой для проведения ежегодной отраслевой конференции «Импульс Т1»

12 сентября 2025 12:36  [40] Наука
Нижний Новгород во второй раз станет площадкой для проведения ежегодной отраслевой конференции «Импульс Т1»

Фото: Кира Мишина

22 сентября 2025 года Нижний Новгород во второй раз станет площадкой для проведения ежегодной отраслевой конференции «Импульс Т1». Она будет посвящена роли регионов в укреплении кадрового потенциала страны, новым направлениям применения цифровых технологий и развитию национальной инженерной школы. Конференцию проведут нижегородский ИТ-кампус и ИТ-холдинг Т1.

«Мы рады участвовать в организации этой конференции, мы разделяем ее миссию — развивать профессиональные площадки для диалога между ведущими экспертами отрасли и талантливой молодежью. Подобные инициативы формируют новое поколение специалистов, уже с первых курсов понимающих задачи будущих работодателей, и обеспечивают опережающую подготовку кадров для ключевых отраслей экономики», — отметила директор ИТ-университета Гульнара Биккулова.

В программе конференции — дискуссии о ключевых отраслевых трендах, практические кейсы из медицины, образования и промышленности, а также лекции. Спикерами выступят представители ведущих вузов, включая НИУ ВШЭ – Нижний Новгород и нижегородский ИТ-кампус, а также эксперты компаний T1, YADRO и других технологических компаний.

«Национальная инженерная школа не формируется в одной точке и по единому шаблону, а складывается из множества уникальных локальных центров. В регионах создаются особые технологические среды, где наука, практика и вызовы местной экономики дают ощутимый импульс к инновациям. Наша задача сегодня — не просто увидеть их, а поддержать и усилить, превратив локальные компетенции в единый двигатель цифровой трансформации страны», — прокомментировал генеральный директор ИТ-холдинга Т1 Дмитрий Харитонов.

Особое внимание будет уделено практическим аспектам: участники смогут проверить свои навыки в хакатоне с реальными бизнес-кейсами, посетить лекции о будущем профессий в сфере ИТ, лидерстве и психологии командной работы.

Напомним, что ИТ-кампус — межвузовская образовательная экосистема. Расположенный в Нижнем Новгороде, известном своими инженерной, научной школами и ИТ-школой, кампус сочетает обучение студентов и передовые исследования, фокусируясь на актуальных задачах российского бизнеса. В настоящее время реализуется пять образовательных программ, разработанных совместно с крупнейшими компаниями российской ИТ-индустрии: по искусственному интеллекту и компьютерному зрению, технологиям искусственного и дополненного интеллекта, микроэлектронике, информационной безопасности и цифровым технологиям в строительстве. Научные центры и лаборатории кампуса ведут передовые исследования по аналогичным профилям. Также ИТ-кампус ведет переподготовку ИТ-специалистов, уделяет особое внимание поддержке и развитию талантливых школьников, студентов, повышению квалификации педагогов.

По поручению президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Один из них уже полностью построен в Москве на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируется и строится 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40. Концепции кампусов предполагают создание уникальной и комплексной среды для индивидуального и командного развития с большим количеством открытых образовательных пространств и трансформируемых аудиторий. Это позволит сформировать общую корпоративную культуру преподавателей, студентов и ученых. Финансирование проекта осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также за счет внебюджетных источников. Работу по данному направлению ведут Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. 

Всего было проведено два отбора заявок на создание кампусов, в рамках которых выбрано 17 проектов (в 2021 году — 8 проектов, в 2022 году — 9 проектов). Еще восемь проектов было определено отдельными поручениями президента России Владимира Путина. Они будут реализованы в Забайкальском крае, Камчатском крае, Приморском крае, Мурманской и Смоленской областях, Республике Бурятия, а два проекта – в Москве, на базе Московского государственного строительного университета (МГСУ) и Московского государственного технологического университета «Станкин».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT ИТ-кампус "Неймарк" конференции
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных