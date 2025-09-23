Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
23 сентября 2025 16:48Команда НИУ Президентской академии завоевала серебро на Академических играх Дружбы
23 сентября 2025 14:26Массовые катания на коньках могут организовать на новой Ледовой арене
23 сентября 2025 12:10ФОК на проспекте Кораблестроителей готов на 23%
23 сентября 2025 07:46"Шанхайские Драконы" прервали победную серию "Торпедо" в КХЛ
22 сентября 2025 18:30Еще почти 173 млн рублей могут направить на поддержку ФК "Пари НН"
22 сентября 2025 15:53Нижегородцам предложили пройти опрос о будущем стадиона "Водник"
22 сентября 2025 14:19Лучшим игрокам нижегородских спортклубов будут платить по 50 000 рублей
22 сентября 2025 09:53Нижегородская "Норманочка" завоевала Суперкубок России по футзалу
21 сентября 2025 17:16Главный трофей Суперкубка по футзалу показали в Нижнем Новгороде
21 сентября 2025 16:36Шалабаев и Кириленко открыли обновленную баскетбольную площадку на Мещере
Спорт

Команда НИУ Президентской академии завоевала серебро на Академических играх Дружбы

23 сентября 2025 16:48 Спорт
Команда НИУ Президентской академии завоевала серебро на Академических играх Дружбы

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

В Москве завершились Академические игры Дружбы Президентской академии, которые собрали 16 филиалов вуза. Участники соревновались в двух дисциплинах — футболе среди юношей и волейболе среди девушек.

Женская волейбольная сборная Нижегородского института управления (НИУ) уверенно прошла групповой этап и заняла первое место в группе. В четвертьфинале команда обыграла Брянский филиал со счетом 2:0, а в полуфинале одержала победу над соперницами из Поволжского института управления (Саратов) — 2:0.

В решающем матче нижегородки встретились с командой Северо-Западного института управления (Санкт-Петербург). Финал оказался напряжённым: лишь в третьей партии представительницы Санкт-Петербурга сумели вырвать победу — 17:15.

Таким образом, сборная НИУ впервые стала серебряным призером Академических игр. Лучшим игроком турнира оргкомитет признал нижегородску студентку Арину Путцеву.

Добавим также, что мужская команда НИУ по мини-футболу заняла четвертое место.

На торжественном закрытии награды победителям и призерам вручили ректор Президентской академии Алексей Комиссаров и президент Российской федерации баскетбола, олимпийский призер Андрей Кирилленко.

Тренер женской сборной Александр Ларин отметил, что для команды было большой честью получить награды из рук почетных гостей.

Поддержать игроков в Москву приехала директор НИУ Екатерина Лебедева.

«Поздравляю женскую сборную Нижегородского института управления по волейболу и ее тренера Александра Ларина с успешным выступлением на Академических играх Дружбы и желаю им новых побед на XXIII открытых играх вузов Приволжского федерального округа, которые продут в Нижнем Новгороде в октябре 2025 года!» — сказала Екатерина Лебедева.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
РАНХиГС Соревнования
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
19 сентября 2025 11:36Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных