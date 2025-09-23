Команда НИУ Президентской академии завоевала серебро на Академических играх Дружбы

Фото:
В Москве завершились Академические игры Дружбы Президентской академии, которые собрали 16 филиалов вуза. Участники соревновались в двух дисциплинах — футболе среди юношей и волейболе среди девушек.
Женская волейбольная сборная Нижегородского института управления (НИУ) уверенно прошла групповой этап и заняла первое место в группе. В четвертьфинале команда обыграла Брянский филиал со счетом 2:0, а в полуфинале одержала победу над соперницами из Поволжского института управления (Саратов) — 2:0.
В решающем матче нижегородки встретились с командой Северо-Западного института управления (Санкт-Петербург). Финал оказался напряжённым: лишь в третьей партии представительницы Санкт-Петербурга сумели вырвать победу — 17:15.
Таким образом, сборная НИУ впервые стала серебряным призером Академических игр. Лучшим игроком турнира оргкомитет признал нижегородску студентку Арину Путцеву.
Добавим также, что мужская команда НИУ по мини-футболу заняла четвертое место.
На торжественном закрытии награды победителям и призерам вручили ректор Президентской академии Алексей Комиссаров и президент Российской федерации баскетбола, олимпийский призер Андрей Кирилленко.
Тренер женской сборной Александр Ларин отметил, что для команды было большой честью получить награды из рук почетных гостей.
Поддержать игроков в Москву приехала директор НИУ Екатерина Лебедева.
«Поздравляю женскую сборную Нижегородского института управления по волейболу и ее тренера Александра Ларина с успешным выступлением на Академических играх Дружбы и желаю им новых побед на XXIII открытых играх вузов Приволжского федерального округа, которые продут в Нижнем Новгороде в октябре 2025 года!» — сказала Екатерина Лебедева.
