Команда НИУ Президентской академии завоевала серебро на Академических играх Дружбы

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

В Москве завершились Академические игры Дружбы Президентской академии, которые собрали 16 филиалов вуза. Участники соревновались в двух дисциплинах — футболе среди юношей и волейболе среди девушек.

Женская волейбольная сборная Нижегородского института управления (НИУ) уверенно прошла групповой этап и заняла первое место в группе. В четвертьфинале команда обыграла Брянский филиал со счетом 2:0, а в полуфинале одержала победу над соперницами из Поволжского института управления (Саратов) — 2:0.

В решающем матче нижегородки встретились с командой Северо-Западного института управления (Санкт-Петербург). Финал оказался напряжённым: лишь в третьей партии представительницы Санкт-Петербурга сумели вырвать победу — 17:15.

Таким образом, сборная НИУ впервые стала серебряным призером Академических игр. Лучшим игроком турнира оргкомитет признал нижегородску студентку Арину Путцеву.

Добавим также, что мужская команда НИУ по мини-футболу заняла четвертое место.

На торжественном закрытии награды победителям и призерам вручили ректор Президентской академии Алексей Комиссаров и президент Российской федерации баскетбола, олимпийский призер Андрей Кирилленко.

Тренер женской сборной Александр Ларин отметил, что для команды было большой честью получить награды из рук почетных гостей.

Поддержать игроков в Москву приехала директор НИУ Екатерина Лебедева.

«Поздравляю женскую сборную Нижегородского института управления по волейболу и ее тренера Александра Ларина с успешным выступлением на Академических играх Дружбы и желаю им новых побед на XXIII открытых играх вузов Приволжского федерального округа, которые продут в Нижнем Новгороде в октябре 2025 года!» — сказала Екатерина Лебедева.