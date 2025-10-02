Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Общество

В Ленинском районе Эн+ ввела в эксплуатацию две модернизированные котельные

02 октября 2025 09:09
В Ленинском районе Эн+ ввела в эксплуатацию две модернизированные котельные

Фото: Р. Басырова/ пресс-служба "Эн+ Тепло Волга"

В Ленинском районе Нижнего Новгорода с началом отопительного сезона Эн+ ввела в эксплуатацию две обновленные котельные: на улицах Завкомовской и Профинтерна. В обеих объектах проведена полная замена устаревшего тепломеханического, электрического и газового оборудования. Процесс выработки тепловой энергии полностью автоматизирован.
 
«Все данные по работе оборудования круглосуточно выводятся на щит котельной «Северная». За счет автоматизации производственных процессов снизятся эксплуатационные затраты, а самое главное – повысится надежность теплоснабжения жителей Ленинского района», - сообщил директор ООО «Генерация тепла» (входит в «Эн+ Тепло Волга») Анатолий Сидоренко.
 
Пуско-наладочные работы были завершены в начале сентября. После пробного запуска котельные вышли на проектную мощность и сегодня обеспечивают теплом более тысячи жителей 30 многоквартирных домов.
 
В 2026 году запланированы ремонт фасада и благоустройство прилегающей территории котельной на Завкомовской.
 
Как сообщалось ранее, ресурсоснабжающие организации «Эн+ Тепло Волга», обеспечивающие теплом более 400 тысяч человек, провели большой объем работ по подготовке к новому отопительному сезону.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных