В Ленинском районе Эн+ ввела в эксплуатацию две модернизированные котельные

Фото:
В Ленинском районе Нижнего Новгорода с началом отопительного сезона Эн+ ввела в эксплуатацию две обновленные котельные: на улицах Завкомовской и Профинтерна. В обеих объектах проведена полная замена устаревшего тепломеханического, электрического и газового оборудования. Процесс выработки тепловой энергии полностью автоматизирован.
«Все данные по работе оборудования круглосуточно выводятся на щит котельной «Северная». За счет автоматизации производственных процессов снизятся эксплуатационные затраты, а самое главное – повысится надежность теплоснабжения жителей Ленинского района», - сообщил директор ООО «Генерация тепла» (входит в «Эн+ Тепло Волга») Анатолий Сидоренко.
Пуско-наладочные работы были завершены в начале сентября. После пробного запуска котельные вышли на проектную мощность и сегодня обеспечивают теплом более тысячи жителей 30 многоквартирных домов.
В 2026 году запланированы ремонт фасада и благоустройство прилегающей территории котельной на Завкомовской.
Как сообщалось ранее, ресурсоснабжающие организации «Эн+ Тепло Волга», обеспечивающие теплом более 400 тысяч человек, провели большой объем работ по подготовке к новому отопительному сезону.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+