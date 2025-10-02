Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Общество

Награждение лучших сотрудников состоялось на Горьковской магистрали в честь Дня компании

01 октября 2025 17:38 Общество
Награждение лучших сотрудников состоялось на Горьковской магистрали в честь Дня компании

Фото: пресс-служба ГЖД

Лучших сотрудников Горьковской железной дороги отметили государственными, отраслевыми и корпоративными наградами в честь Дня компании, который ежегодно отмечается в ОАО «РЖД» 1 октября.

Железнодорожникам вручили благодарности министра транспорта Российской Федерации, руководства ОАО «РЖД» и начальника Горьковской магистрали, а также администрации  Канавинского района города Нижнего Новгорода. В общей сложности было поощрено более 20 сотрудников Горьковской магистрали.

«Сегодня мы отмечаем 22-ю годовщину нашей компании – ОАО «РЖД». Эта дата символизирует большой путь, годы упорного труда и развития. На Горьковской железной дороге трудятся около 40 тыс. высококлассных специалистов, каждый из которых вносит неоценимый вклад в общее дело. Вместе мы организовали множество крупных проектов, модернизируем инфраструктуру, внедряем передовые технологии и впереди у нас новые горизонты развития», – отметил в поздравительной речи начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский.

За многолетний добросовестный труд на железнодорожном транспорте, проявленную инициативу при выполнении производственных заданий, большой личный вклад в совершенствование его работы и связи с Днём Компании ОАО «Российские железные дороги» приказом Генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова знаком «Почётный железнодорожник ОАО «РЖД» награждены машинист электропоезда Андрей Громов и оператор дефектоскопной тележки Юрий Павликов.

Знаками за безупречный труд на железнодорожном транспорте 30 лет и 20 лет награждены приемосдатчик груза и багажа Майя Гурова и инспектор по приемке вагонов Алексей Галкин, соответственно.

Благодарность Министра транспорта Российской Федерации объявлена  агенту транспортного обслуживания Светлане Цикуновой,  ведущему электронику Дмитрию Самойлову, диспетчеру Наталье Лемешевой.

Так, приказом начальника Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергея Дорофеевского присвоено звание «Почётный работник Горьковской железной дороги» ветерану Нижегородского центра организации работы железнодорожных станций Горьковской дирекции управления движением Ольге Кургузовой.

Также, в рамках 22 годовщины компании в Центральном дворце культуры железнодорожников прошел творческий  фестиваль «Вместе» – выставка  кулинарного  мастерства и  декоративно-прикладного искусства  работников  Горьковской  железной дороги, а также мастер классы по созданию свечей, букетов и открыток.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных