Общество

НИУ Президентской академии стал площадкой окружного слета поисковых отрядов

06 октября 2025 14:52 Общество
НИУ Президентской академии стал площадкой окружного слета поисковых отрядов

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

С 1 по 3 октября в Нижнем Новгороде проходил окружной слет поисковых отрядов "Никто не забыт". Главной площадкой мероприятия стал Нижегородский институт управления – филиал РАНХиГС.

Слет проводится с 2014 года по инициативе аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации. С 2021 года его ежегодно принимает Нижегородская область. Цель проекта – поддержка и развитие поискового движения в Приволжском федеральном округе, а также формирование у молодежи гражданственности и патриотизма.

За одиннадцать лет слет стал символом преемственности поколений и уважения к памяти павших защитников Отечества. Ежегодно он объединяет молодежь из городов и республик Поволжья для совместной работы над сохранением исторической памяти.

В течение трех дней участники состязались в топографии и ориентировании на местности, участвовали в конкурсах по архивному поиску, оказанию первой помощи, военно-исторической и поисковой викторинах, а также демонстрировали знания по технике безопасности и правилам документирования полевых работ. В Нижегородском кремле была организована выставка экспозиций по итогам полевого сезона.

Кроме того, в рамках образовательной программы прошли мастер-классы по управлению беспилотными летательными аппаратами с использованием симуляторов, занятия по сборке и разборке оружия, а также тренировки по огневой подготовке.

В слете 2025 года приняли участие 224 представителя поисковых объединений из всех регионов Приволжского федерального округа. Это 14 команд, представляющих республики Башкортостан, Марий Эл, Мордовию, Татарстан, Удмуртию, Чувашию, Пермский край, а также Кировскую, Нижегородскую, Оренбургскую, Пензенскую, Самарскую, Саратовскую и Ульяновскую области. В церемониях открытия и закрытия мероприятия участвовал заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО Олег Машковцев.

Директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева подчеркнула, что для института большая честь принимать такое мероприятие.

"Поддерживая связь с прошлым, мы строим будущее", – отметила Екатерина Лебедева.

