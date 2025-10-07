Судебные приставы нашли мальчика в монастыре Арзамаса и вернули его отцу

Фото:
Сотрудники службы судебных приставов Нижегородской области передали восьмилетнего мальчика его отцу после того, как ребенок несколько месяцев находился в розыске. Мать ребенка нарушила судебное решение и скрывала сына, перемещаясь с ним по территории России. Об этой истории рассказали в ГУФССП по региону.
Женщину после поисков удалось обнаружить в одном из монастырей Арзамаса. К месту прибыли судебный пристав, сотрудники полиции и представители органов опеки. Подозреваемую задержали — она числилась в федеральном розыске за уклонение от исполнения родительских обязанностей.
Ребенка временно разместили в социальном учреждении. Уже на следующий день отец, проживающий в Сочи, прилетел в Нижегородскую область и забрал сына домой.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, исполнительное производство по делу завершено.
Ранее сообщалось, что около миллиона рублей долга за хлеб взыскали с нижегородского предпринимателя.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+