Судебные приставы нашли мальчика в монастыре Арзамаса и вернули его отцу Происшествия

Фото: ГУФССП по Нижегородской области

Сотрудники службы судебных приставов Нижегородской области передали восьмилетнего мальчика его отцу после того, как ребенок несколько месяцев находился в розыске. Мать ребенка нарушила судебное решение и скрывала сына, перемещаясь с ним по территории России. Об этой истории рассказали в ГУФССП по региону.

Женщину после поисков удалось обнаружить в одном из монастырей Арзамаса. К месту прибыли судебный пристав, сотрудники полиции и представители органов опеки. Подозреваемую задержали — она числилась в федеральном розыске за уклонение от исполнения родительских обязанностей.

Ребенка временно разместили в социальном учреждении. Уже на следующий день отец, проживающий в Сочи, прилетел в Нижегородскую область и забрал сына домой.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, исполнительное производство по делу завершено.

