Общество

Екатерина Лебедева: "Семья для молодежи – это не просто штамп в паспорте"

09 октября 2025 12:10 Общество
Екатерина Лебедева: Семья для молодежи – это не просто штамп в паспорте

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

Институт демографического развития провел опрос в рамках Слета Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде. Он был посвящён изучению ценностей и представлений молодежи о построении отношений. Участие в опросе приняли свыше 500 человек 18-35 лет.

Так, 93% опрошенных молодых людей уверены: основой семьи являются любовь, уважение и доверие. Для 84% респондентов счастливая жизнь напрямую связана с семьей.

Директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева отметила, что семейные ценности по-прежнему занимают важное место в жизни молодежи.

"Семья для российской молодежи – это не просто штамп в паспорте. Современные юноши и девушки вкладывают в это понятие куда более глубокие смыслы. Для них семья – это опора, источник взаимной поддержки и любви", — подчеркнула Екатерина Лебедева.

Ключевыми составляющими семьи участники опроса назвали общие цели и интересы (61%), эмоциональную близость (57%) и семейные традиции (34%).

Вместе с тем исследование выявило и проблемные тенденции. Только треть опрошенных (33%) не представляют семью без детей. По словам директора НИУ, на выбор молодых людей влияет стремление к самореализации и профессиональному росту.

"Современный мир выдвигает на первый план такие понятия, как самореализация и карьера, только затем выбор складывается в пользу рождения детей", — отметила она.

Среди мужчин основными ценностями оказались карьера (39%) и финансы (37%), среди женщин — путешествия (58%) и самореализация (47%).

Екатерина Лебедева добавила, что влияние культуры потребления ослабило понимание ценности родительства.

"Молодые люди просто не видят очевидных плюсов, потому что осознание радости родительства приходит только с пережитым опытом. Дети вовсе не являются помехой для реализации далеко идущих планов, напротив, они раскрывают новые грани жизни, помогая наполнять её яркими моментами и высшим смыслом", — сказала директор филиала РАНХиГС.

Опрос также показал, что одной из причин сложности в построении отношений участники называют нехватку времени и отсутствие комфортных пространств для знакомств.

"Создание комфортных и безопасных пространств для знакомства может открыть новые перспективы молодёжной и демографической политики в пятилетие семьи в Нижегородской области", — заключила Екатерина Лебедева.

Теги:
демография Опрос РАНХиГС
