Заволжский "Тепловодоканал" присоединился к федеральному проекту "Производительность труда"

09 октября 2025 15:47 Экономика
МУП «Тепловодоканал» из города Заволжья стало 299-м участником федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Внедрять инструменты бережливого производства на предприятии будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК).

Компания осуществляет широкий спектр деятельности: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, эксплуатация и ремонт инженерных сетей, строительно-монтажные работы, лабораторные исследования качества воды, а также хранение и отпуск топлива.

«Тепловодоканал» стал третьим предприятием Нижегородской области в сфере коммунальных услуг, присоединившимся к федеральному проекту «Производительность труда». Повышение эффективности в жилищно-коммунальной сфере напрямую связано с надежностью и качеством предоставляемых услуг, от которых зависят условия жизни и комфорт жителей. Внедрение инструментов бережливого производства позволит оптимизировать внутренние процессы предприятия и повысить стабильность работы без значительных дополнительных затрат», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

На протяжении полугода специалисты регионального центра компетенций будут сопровождать работу предприятия: проведут анализ процессов, определят пилотный поток и ключевые проблемные зоны. Параллельно будет вестись обучение сотрудников предприятия основам бережливого производства.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. С 2019-го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года - в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных