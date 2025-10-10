Фотовыставка о трагедии мирных жителей Донбасса открылась в ЗСНО Культура и отдых

Фото: пресс-служба ЗСНО

10 октября в Законодательном собрании Нижегородской области открылась выставка (18+) фоторабот военных корреспондентов «Хроники террора украинского неонацистского режима». В открытии экспозиции приняли участие заместитель председателя регионального парламента Дмитрий Краснов, депутат Государственной Думы Артем Кавинов, парламентарии, сотрудники аппарата Заксобрания, члены Молодежного парламента, нижегородские школьники.

На выставке представлено более 50 фотографий, сделанных военными корреспондентами. В основу экспозиции легли снимки, которые документально фиксируют трагические последствия для мирных жителей, оставшихся без крова, потерявших родных и близких. На кадрах запечатлены разрушенные дома, больницы и храмы. Каждое фото сопровождается описанием обстоятельств произошедшего, что позволяет зрителям глубже понять масштаб трагедии. Выставка объективно демонстрирует жестокость неонацистских группировок и служит напоминанием о реальных человеческих историях, стоящих за каждым снимком.

В экспозиции есть работы фотокора РИА Новости Андрея Стенина, погибшего в августе 2014 года. Боевики тогда сознательно прицельно били по колонне, эвакуировавшей мирное население.

«Мой учитель труда, прошедший фашистский концлагерь, весил 50 килограммов, когда вернулся, и рассказывал, что самым большим деликатесом за три года были картофельные очистки. Сегодня мы видим, как та же «коричневая чума», которую не добили наши деды, возвращается, принося с собой ту же подлость и бесчеловечность. Мы не должны быть Иванами, не помнящими родства. Эта выставка – наш общий долг памяти и мощный толчок к действию для молодого поколения, которое должно знать правду и не дать повториться ужасам прошлого. Забыть те события, которые происходят сегодня – значит предать память тех, кто сражается на поле боя за нашу Родину. Нельзя этого допустить», – сказал Дмитрий Краснов.

Экспозиция является совместным проектом Государственной думы и РИА Новости, запущенным в июле 2025 года. Фотодокументы рассказывают о преступлениях против населения Донецкой и Луганской Народных Республик, а также приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей. Организаторы подчеркивают, что выставка не только показывает боль и ужас произошедшего, но и рассказывает о несгибаемой воле к жизни и надежде на справедливость, которую невозможно уничтожить.

«Выставка – наш ответ на ложь, архив преступлений. Пока кто-то пытается представить агрессоров жертвами, фотографии рассказывают правду. Они показывают истинное лицо украинского неонацистского режима, который ведет войну не с армией, а с мирными жителями: со стариками, женщинами, детьми», – отметил Артем Кавинов.

Экспозиция доступна для посещения гостям регионального парламента по предварительной записи.