Экономика

12 компаний из Нижегородской области и Республики Тыва представили разработки на совместном стенде на InRussia-2025

10 октября 2025 18:05
12 компаний из Нижегородской области и Республики Тыва представили разработки на совместном стенде на InRussia-2025

Фото: Центр поддержки экспорта Нижегородской области

12 компаний из Нижегородской области и Республики Тыва представили свою продукцию на коллективном стенде в ходе третьего Международного форума-выставки InRussia-2025. Мероприятие проходит в МВЦ «Минводы-ЭКСПО» 9-10 октября. Организаторами выступают Министерство промышленности и торговли РФ и правительство Ставропольского края.

Поддержку в организации и застройке стенда оказал Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Нижегородской области в соответствии с целями и задачами национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов напомнил, что в этом году регион занял второе место в рейтинге Министерства промышленности и торговли России по эффективности реализации промышленной политики среди субъектов страны. Республика Тыва пока входит в число территорий, которым предстоит укрепить свои позиции в этом направлении.

«По поручению Минпромторга России мы активно взаимодействуем с коллегами из Республики Тыва, оказываем методическую и экспертную поддержку. Одним из совместных мероприятий стало участие в форуме InRussia-2025. Это важная международная площадка для демонстрации потенциала промышленной инфраструктуры России зарубежным партнерам. Совместная работа ведётся также по направлениям Фонда развития промышленности, федерального проекта «Производительность труда» и развитию региональной промышленной инфраструктуры», - рассказал Максим Черкасов.

«Участие в таком значимом федеральном событии – это мощный импульс для раскрытия промышленного и инвестиционного потенциала Тувы. Благодарим Нижегородскую область за оказание содействия в организации нашей выставочной экспозиции и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество», – сказал первый заместитель министра экономического развития и промышленности Республики Тыва Чингис Бады.

Нижегородскую область на стенде представили ООО «Каспер ИИ» (разработка компьютерного программного обеспечения), ООО «Предприятие «Репер-НН» (производство медицинских инструментов и оборудования), ООО «Хандл индастриз» (торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями), АО «Нанохиминвест» (производство бортового радиоэлектронного оборудования), ООО «БАС Химера» (производство систем связи для БАС), ООО «БПЛА Горький» (производство БВС), ООО «Купол» (производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей), ООО «Регионально-промышленная компания» (производство частей и принадлежностей для автотранспортных средств, не включенных в другие группировки),  ООО «Звезда» (производство автотранспортных средств). 

В числе компаний из Республики Тыва - ООО «Озун» (производство безалкогольных напитков), ООО «Мараловодческое хозяйство «Туран» (разведение оленей, производство продукции на основе пантов марала), ИП Ховалыг Аяна Борисовна, (переработка дикоросов).

Межрегиональный стенд посетили заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Иван Куликов и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

В состав делегации Нижегородской области на выставке вошли представители министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, Корпорации развития Нижегородской области, Корпорации развития промышленности и предпринимательства региона, регионального Фонда развития промышленности, Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем, Центра поддержки экспорта Нижегородской области. 

В рамках деловой программы форума-выставки генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области – управляющей компании ОЭЗ «Кулибин» Игорь Ищенко рассказал о преимуществах особой экономической зоны в Дзержинске: это возможность размещения производств с высокими требованиями по безопасности, наличие промышленно-производственных корпусов для быстрого запуска предприятий и центра научных разработок «Технопарк Н2О» и пр.

По словам Игоря Ищенко, особое внимание управляющая компания уделяет созданию полноценной экосистемы, включающей в себя, помимо производственных площадок, жилую и научную инфраструктуру.

«Особая экономическая зона «Кулибин» была создана всего пять лет назад, но уже входит в топ-5 рейтинга инвестпривлекательности ОЭЗ и занимает третье место в рейтинге устойчивого развития. В данном случае относительная молодость нашей площадки является и ее преимуществом. Корпорация развития еще на начальных этапах создания ОЭЗ начала применять передовые практики, разработанные за время существования института. Эта работа уже позволила расширить площадку в 10 раз в 2023 году, а в ближайшем будущем запланировано включения в состав ОЭЗ площадки в городе Бор», – сказал он.

На сегодняшний день экспертным советом ОЭЗ одобрены инвестиционные проекты 45 компаний, а общий объем заявленных инвестиций превышает 144 млрд рублей.

Темами форума-выставки InRussia-2025 в этом году стали цифровая повестка промышленности, международный промышленный диалог, кадровое обеспечение промышленности, промышленное проектирование и строительство. 

Напомним, в 2024 году по результатам выставочных мероприятий, в которых принимали участие нижегородские предприятия, используя меры господдержки, 62 компании заключили экспортные контракты на общую сумму 11,4 млн долларов с компаниями из Беларуси, Казахстана, Киргизии, Судана, Ирана, Саудовской Аравии, Монголии, Кувейта, ОАЭ. Они предполагают поставки за рубеж продуктов питания, медицинского оборудования, строительных материалов, автокомпонентов и другой продукции.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

