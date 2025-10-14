"Ростелеком" внедрил систему автоматизированного учета для "Вайнах телеком" Общество

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

«Ростелеком» интегрировал систему EQM.NRI для автоматизации технического учета сетевой инфраструктуры оператора связи «Вайнах телеком». Цифровое решение класса Network Resource Inventory (NRI) — полностью отечественная разработка дочерней компании «Ростелекома» — «ОС групп». Оно включено в реестр российского ПО Минцифры РФ и позволяет операторам связи и провайдерам значительно повысить управляемость сетевой инфраструктурой.

Технические специалисты «Ростелекома» провели обследование ИТ-ландшафта «Вайнах телеком» и на основе полученного анализа предоставили OSS-решение, которое включало ядро системы NRI и модули «Кабель», «Документы», «Услуги» и «Склад». На первом этапе был внедрен модуль «Технический учет». Специалисты национального провайдера организовали миграцию оборудования и кабельной сети, которая охватила более 45 000 телеком-объектов чеченского оператора связи. После запуска сервиса эксперты «Ростелекома» провели для сотрудников и администраторов партнера обучение по управлению и настройке системы.

Анвар Исмаилов, генеральный директор «Вайнах телеком»:

«Качество связи и оперативность предоставления услуг абонентам для нас всегда в приоритете. При этом мы сохраняем фокус на отечественные решения и стремимся ипортозаместить все ключевые системы нашей инфраструктуры. Разработка группы компаний “Ростелеком” поможет нам в этом. Мы уверены в эффективности решения нашего партнера, так как он успешно применяет ее для своих сетей и прежде чем вывести EQM.NRI на рынок, адаптировал систему под потребности других провайдеров и операторов связи. Мы ценим такой подход».

EQM.NRI (Equipment Manager) — это система для оперативного и эффективного автоматизированного управления телекоммуникационными ресурсами компании. При помощи различных модулей сервис обеспечивает ключевые функции, присущие системам OSS, среди которых учет и инвентаризация сети, документооборот, учет линейно-кабельных сооружений и логических ресурсов, а также модуль «Склад». Система NRI позволяет операторам и провайдерам организовать единое хранилище данных по всем аспектам функционирования телекоммуникационной сети, вести учет и мониторинг сетевой инфраструктуры. Сервис способен предоставлять информацию о статусе сети в любой момент: где находится оборудование, в каком оно состоянии, через какое время его или его компоненты необходимо заменить.

Решение помогает телеком-компаниям сократить расходы на обслуживание, ремонт и материально-техническое обеспечение, спланировать сервисные работы, заказы и закупки, списания и учет необходимых компонентов сети.

Наталия Крючкова, старший вице-президент по работе с операторами связи «Ростелекома»:

«Система NRI помогает операторам связи лучше понять и управлять своей сетью. Она обеспечивает точную и своевременную информацию о состоянии оборудования и ресурсов, что помогает снижать затраты и уменьшает количество ошибок при активации услуг. Для абонентов это значит более быстрый и стабильный доступ к качественным сервисам, а операторы получают возможность быстро внедрять новые предложения и быть более конкурентоспособными на рынке. Мы давно работаем в партнерстве с “Вайнах телеком” и обмениваемся опытом в сфере телекоммуникаций. Уверена, что реализованный проект позволит нам расширить потенциал взаимодействия и будет способствовать повышению качества связи в регионе».

Получить подробную информацию о предложениях «Ростелекома» для операторов связи и провайдеров можно на официальном сайте компании.