В ЗСНО презентовали переизданное раритетное издание книги о Всероссийской художественно-промышленной выставке

Фото: пресс-служба ЗСНО

14 октября в региональном парламенте состоялась презентация третьего издания книги «Всероссийская художественно-промышленная выставка» (0+). В мероприятии приняли участие председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, депутаты и сотрудники аппарата областного парламента, профессор кафедры Юнеско ННГАСУ Татьяна Виноградова и представители научного сообщества столицы Приволжья.

Инициатива по возвращению книги широкому кругу читателей стала результатом совместной работы Законодательного Собрания, Фонда «Сохранения культурного наследия В.И. Даля» и издательства «Кварц». Редакционную коллегию возглавил спикер ЗСНО Евгений Люлин, в нее также вошли заместитель председателя регионального парламента Дмитрий Краснов, который выступил автором идеи переиздания, и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий.

Основой для нового издания послужила раритетная книга, выпущенная в Санкт-Петербурге в 1896 году, сразу после проведения в Нижнем Новгороде грандиозной XVI Всероссийской выставки. Публикация зафиксировала все значимые события форума. Во время презентации книги было отмечено, что современное переиздание полностью воспроизводит оригинальный текст, при этом оно дополнено архивными фотографиями, что делает его ценным источником для краеведов, историков и всех, кто интересуется прошлым Нижегородского края.

«Многие страницы нашей истории со временем были забыты, и Всероссийская выставка 1896 года - одна из них. Это событие, которое на полвека опередило знаменитый американский "День города Гога" и на десятилетия – ВДНХ в Москве. В 1896 году Нижний Новгород впервые стал настоящей витриной Российской империи, где были представлены первый российский автомобиль, трамвай и инженерные шедевры Шухова. Сегодня мы не просто переиздаём книгу - мы возвращаем из забвения колоссальный пласт нашей истории и восстанавливаем связь эпох. Ведь наследие выставки живёт и работает на развитие региона и сегодня. Это можно увидеть благодаря возрожденным Ярмарке, Стрелке, первому фуникулёру и многому другому. Данная книга - важный шаг в осмыслении нашего прошлого для уверенного движения в будущее», - отметил Евгений Люлин.

Профессор кафедры Юнеско ННГАСУ Татьяна Виноградова подчеркнула значение этого издания для современных исторических исследований. Она рассказала об истории выставки и о том какие открытия стали возможны благодаря изучению книги. Также она отметила, что Всероссийская выставка 1896 года собрала в городе лучшие интеллектуальные и промышленные силы страны.

«Выставка стала экспериментальной мастерской для многих творцов 19 века. Нельзя не отметить великого архитектора, инженера, изобретателя и ученого - Владимира Шухова. Именно в Нижнем Новгороде в 1896 году он создал свои первые гиперболоидные башни, которые представляли собой не просто водонапорные сооружения, но и смотровые площадки. А в его знаменитой ротонде под куполом размещалось целое паровозное депо с поворотным кругом. Сохранившаяся до сегодняшних дней Шуховская башня - подлинник, который заслуживает быть включенным в список Всемирного наследия Юнеско», - поделилась Татьяна Виноградова.

Также участники презентации отметили, что опыт проведения таких масштабных событий до сих пор является эффективным инструментом для развития экономики и укрепления деловых связей.

«Всероссийская выставка 1896 года наглядно показала всему миру потенциал российского предпринимательства, инновационность и смелость решений наших предков. Именно тогда зарождались основы успешной коммерции, промышленной культуры и деловой этики, которыми мы пользуемся и сегодня. Изучение такого уникального материала как эта книга помогает современным предпринимателям глубже осознать свою миссию, укрепить уверенность в собственных силах и вдохновляет на создание новых успешных проектов», -рассказал Павел Солодкий.