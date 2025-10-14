Почти 600 населенных пунктов региона посетили "Поезда здоровья" с начала года Общество

Фото: Никита Духник

С начала 2025 года «Поезда здоровья» посетили почти 600 населенных пунктов Нижегородской области. За это время к специалистам мобильно-диагностических комплексов обратилось около 33,4 тысячи человек. Каждому пациенту дали необходимые рекомендации по поддержанию здоровья или лечению. Во многих случаях нижегородцы получили направления на дообследования, при этом около тысячи пациентов нуждалось в госпитализации.

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, на сегодняшний день в пяти «Поездах здоровья» проведено более 57 тысяч консультаций узких специалистов. Больше всего консультаций – около 11,5 тысячи – провели врачи-терапевты, еще свыше 11,2 тысячи консультаций – врачи-кардиологи. Не менее востребованы среди пациентов и консультации гинекологов – их выполнено около 10,5 тысячи. Также с жителями региона регулярно работают неврологи, эндокринологи, офтальмологи, урологи, хирурги, стоматологи и врачи других специальностей.

Бригады мобильно-диагностических комплексов формируются на базе флагманского учреждения здравоохранения региона – Нижегородской областной клинической больницы имени Н.А. Семашко. По словам заведующей отделением по организации работы мобильных медицинских бригад Ольги Кольчик, помимо основных передвижных модулей: флюорографа, маммографа, мобильной лаборатории и мобильной стоматологии, – в состав «Поездов здоровья» включают диамобиль. Он выезжает в районы по запросу местных центральных больниц. Так, например, на этой неделе диамобиль работает в Дивеевском муниципальном округе.

«Основная цель работы специалистов диамобиля – профилактика и современная эффективная терапия сахарного диабета. С начала года в специализированном модуле проконсультировано более 8,7 тысячи человек. Пациентам выполнено более 2,1 тысячи исследований, при этом диагноз «сахарный диабет» впервые установлен почти в 280 случаях», – рассказала врач.

Напомним, проект «Поезда здоровья» реализуется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 2018 года. Работа мобильно-диагностических комплексов позволяет выполнять цели и задачи, предусмотренные новым национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь».

График работы «Поездов здоровья» обновляется ежемесячно. С актуальной информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения региона по ссылке: https://zdrav-nnov.ru/ informatsiya/poezda-zdorovya/.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» стартовал в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли. Нацпроект включает 11 федеральных проектов: «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров», «Национальная платформа «Здоровье», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».