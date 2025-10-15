Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Более 60 нижегородских инвеступолномоченных прошли обучение в рамках программы "Сила территорий"

15 октября 2025 11:18 Экономика
Фото: минэкономразвития региона

В Арзамасе завершился третий модуль обучения нижегородских инвестиционных уполномоченных в рамках программы «Сила территорий». Участники прослушали лекции и приняли участие в практических занятиях, посвященных вопросам формирования инвестиционного климата, взаимодействия бизнеса с исполнительными органами, а также разработке качественных инвестиционных предложений муниципалитетов.

Программа «Сила территорий» направлена на повышение управленческих компетенций и создание эффективной системы сопровождения инвесторов на всех уровнях.

«Для формирования благоприятного инвестклимата крайне важно выстраивать эффективные коммуникации между министерствами, муниципалитетами и институтами развития. Только при тесном взаимодействии всех структур поддержки бизнеса мы можем оперативно реагировать на запросы предпринимателей, устранять барьеры и создавать действительно комфортные условия для ведения бизнеса», — подчеркнул заместитель министра экономического развития и инвестиций Нижегородской области Артур Батурский.

О проблемах, с которыми сталкиваются инвесторы при реализации проектов, и о механизмах защиты их прав рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий. Он подчеркнул важность работы института общественных помощников бизнес-омбудсмена для оперативной поддержки предпринимателей в районах области, а также по узким вопросам по сферам деятельности.

Сейчас в регионе действует 68 отраслевых и 57 территориальных общественных помощников бизнес-омбудсмена, которые оказывают консультационные услуги и обеспечивают взаимодействие с местными властями. За прошедший год ими проведено более 1 200 консультаций и организовано 900 встреч предпринимателей с представителями исполнительных органов.

«Наши территориальные общественные помощники работают непосредственно на местах, помогая предпринимателям быстро и качественно решать возникающие проблемы. Благодаря этому мы можем гарантировать бизнесу в каждом муниципалитете региона поддержку и защиту его законных интересов», — отметил Павел Солодкий.

Особое внимание участники уделили вопросам формирования инвестиционных предложений.

«Мы рады встречать гостей программы «Сила территорий» именно в Арзамасе. Для нас важен обмен опытом. Думается, что на арзамасском примере отчетливо видно, как федеральные и региональные программы меняют облик нашего города. Благодаря совместной работе с губернатором, правительством региона и федеральными институтами мы получили новые возможности для постоянной модернизации инфраструктуры и создания новых пространств», — отметил глава Арзамаса Александр Щелоков.

Итогом программы стала экскурсия по Арзамасу, в ходе которой участникам наглядно представили реализованные в рамках федеральных и региональных программ проекты, отражающие развитие городской среды.

С 2025 года деятельность по поддержке бизнеса стала частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», реализуемого по поручению президента РФ Владимира Путина.

Напомним также, что Нижегородская область активно работает над улучшением инвестиционного климата и за семь лет в национальном рейтинге АСИ поднялась на 68 строчек — на второе место в стране.

Теги:
Инвестиции Минэкономразвития Нацпроект
