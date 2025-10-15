Более 80 школьников и студентов поучаствовали в I форуме "Взлет.Промышленный старт" в Чкаловске Экономика

Фото: региональный центр "Мой бизнес"

Более 80 школьников и студентов приняли участие в первом форуме «Взлет. Промышленный старт» в Чкаловске. Проект организует министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и региональный центр «Мой бизнес» по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, главная цель проекта – показать молодёжи, что современная промышленность – это динамично развивающаяся сфера, где востребованы технологии, интеллект и инициатива.

«Символично, что именно Чкаловск стал первой площадкой проекта, ведь идея программы «Взлёт. Промышленный старт» родилась именно здесь. Год назад в городе прошёл молодёжный бизнес-форум, на котором школьники и студенты знакомились с деятельностью предприятий округа. Этот опыт показал, насколько важно давать молодым людям возможность увидеть промышленность изнутри, поэтому мы приняли решение масштабировать проект на областной уровень», – отметил Максим Черкасов.

В Чкаловске состоялся первый из девяти муниципальных форумов «Взлет. Промышленный старт». До весны следующего года такие мероприятия пройдут в Арзамасе, Выксе, Дзержинске, а также Семеновском, Павловском, Городецком, Балахнинском округах. Итоги всей программы будут подведены в апреле 2026 года на финале в Нижнем Новгороде.

В форуме в Чкаловске приняли участие учащиеся 8-11 классов и студенты первых и вторых курсов колледжей округа. Всего было сформировано 10 команд по 7-10 человек.

«Программа прошла в два этапа: сначала ребята посетили промышленные предприятия муниципалитета, после чего представили свое видение этих предприятий в формате презентаций и видеороликов. Участники в своих работах отразили специфику производств, историю их развития и возможности для карьерного роста. Все команды проявили высокий уровень подготовки, а победителем стала команда средней школы №4 имени Клочкова. Ребята представят свой муниципалитет в финале региональной программы», – пояснил министр.

Участники проекта посетили с экскурсиями производственные площадки различных предприятий.

«Как и завещал Валерий Павлович Чкалов, важно быть первыми, смелыми, открывать новые горизонты. Именно с таким настроем мы начали эту программу, и особенно приятно, что сегодня форум вышел на региональный уровень. Цель проекта – помочь молодым людям увидеть реальные возможности для самореализации здесь, в родном округе. Мы знакомим школьников и студентов с современными предприятиями, которые развиваются на нашей территории, показываем, что у нас есть перспективные направления, востребованные профессии и сильные наставники», – сказала глава местного самоуправления города Чкаловска Любовь Владимирова.

Программа форума включала также образовательные мероприятия. На предпринимательском треке участники ознакомились с работой регионального центра «Мой бизнес» и его филиалов в районах области, условиями запуска собственного дела и мерами господдержки молодых предпринимателей.

Кроме того, на выставке были представлены стенды центра «Мой бизнес», кадрового центра «Работа России», мобильной точки карьеры молодежного центра карьеры Нижегородской области.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» националь ного проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).