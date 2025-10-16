Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Общество

"Ростелеком" и "Россети" объединяют усилия для импортозамещения программного обеспечения

16 октября 2025 11:10 Общество
Ростелеком и Россети объединяют усилия для импортозамещения программного обеспечения

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

«Ростелеком» и «Россети» на международном форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН) подписали меморандум о расширении использования отечественных программных продуктов в целях снижения зависимости российского топливно-энергетического комплекса от использования иностранного программного обеспечения (ПО). Подписи поставили заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Дарий Халитов и заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Россети» Константин Кравченко.

Дарий Халитов, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома»:

«Сотрудничество с группой “Россети” расширяет возможности для укрепления технологического суверенитета ключевых отраслей экономики и страны в целом. Наше взаимодействие будет способствовать оптимизации процессов импортозамещения, а развитие компетенций вовлеченных специалистов позволит масштабировать лучшие практики и внедрять передовые отечественные ИТ-продукты для топливно-энергетического сектора».

Константин Кравченко, заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Россети»:

«Мы практически полностью перестроили нашу ИТ-инфраструктуру. Все новые цифровые продукты, интегрируемые сейчас в группе “Россети”, созданы в России. Работаем над развитием их функционала, дальнейшей адаптацией под цели и задачи сетевого комплекса. Поэтому усиление партнерства с “Ростелекомом” имеет для нас стратегическое значение».

Соглашение предусматривает увеличение использования в группе «Россети» платформы «Аврора Центр» для управления стационарными рабочими станциями на операционной системе (ОС) «Альт» и корпоративными мобильными устройствами, базирующимися в том числе на ОС «Аврора». Договоренности сторон будут также способствовать выработке новых решений в сфере технологических инноваций. Компании будут использовать накопленные знания и практические результаты для более эффективного решения задач по замене зарубежных ИТ-продуктов российскими.

Платформа «Аврора Центр» позволяет администраторам системы вводить устройства в эксплуатацию, назначать политики и конфигурации, устанавливать приложения на мобильные устройства без участия пользователя, а также предоставляет корпоративную витрину приложений. «Аврора Центр» может работать как облачный сервис, так и в полностью закрытом корпоративном контуре. Продукт имеет сертификат соответствия ФСТЭК России.

