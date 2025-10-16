Выставка о героях тыла открылась в Лыскове Афиша

В Лысковском Доме культуры 15 октября открылась выставка "Герои тыла. Страницы памяти" (12+). Проект организован Нижегородским областным информационным центром при поддержке "Команды креативных практик".

На торжественное открытие пришли более сотни человек — школьники, ветераны, жители округа, сообщил сайт pravda-nn.ru.

"Огромное спасибо организаторам. Тема героического труда в тылу очень актуальна. Сейчас идёт специальная военная операция. Жители нашего округа активно помогают – делают окопные свечи, плетут маскировочные сети. Трудятся, как и тогда, в годы войны", — сказала начальник отдела культуры, развития спорта и туризма администрации Лысковского округа Ирина Капранова.

Она выразила уверенность, что каждый посетитель выставки узнает для себя что-то новое и важное.

Команда проекта изучила тысячи номеров газеты "Горьковская коммуна" и создала фоторепродукции полос, рассказывающих о жизни области в годы войны. На страницах – истории людей, которые приближали Победу в тылу: на заводах, в полях, в колхозах.

Особенность экспозиции – использование дополненной реальности. Если навести камеру телефона на плакат, страницы "оживают": появляются архивные кадры, звучат живые голоса очевидцев. Для проекта подготовлено десять видеороликов о том, как трудились женщины и дети, как принимали эвакуированных, как отправляли фронту подарки и продовольствие.

Газета "Горьковская коммуна" много писала и о лысковчанах. Они вместе со всеми жителями области собирали тёплые вещи и деньги для бойцов, участвовали в строительстве танков и самолётов, искали способы экономить сырьё и увеличивать выпуск продукции. В 1944 году Барминский завод освоил производство концентратов витамина С из хвои — специально для этого было изготовлено новое оборудование. К январю 1945-го выпущено свыше 200 тысяч доз витамина. Из Лысковского района на фронт также направляли сушёные овощи — производство наладили, в частности, на пивоваренном заводе.

Первые посетители признались, что экспозиция произвела сильное впечатление.

"Когда я слушала, как в войну сушили овощи – прямо до мурашек. Как мы сейчас. Такие выставки очень нужны. Мы должны знать прошлое, чтобы у нас было будущее", — поделилась впечатлением Альбина Кварацхелия, организатор волонтёрской группы "Помочь бойцам", не раз ездившая на передовую с гуманитарной помощью.

Гости выставки получили спецвыпуск "Нижегородской правды" с материалами о Великой Отечественной войне, а также увидели предметы, найденные поисковиками на местах сражений: каски, котелки и многое другое. Экспонаты предоставила областная организация "Курган".

Кроме того, в зале представлены работы участников творческого конкурса, посвящённого Году защитника Отечества. К участию приглашаются дети от 9 до 15 лет. Работы принимаются в номинациях "День Победы", "Надёжный тыл", "Город трудовой доблести и славы" и "Мой герой". Итоги конкурса подведут 27 октября.

Выставка "Герои тыла. Страницы памяти" будет работать в Лыскове до 26 октября.

Напомним, проект стартовал 24 июля в Нижнем Новгороде. Передвижная экспозиция уже побывала в Чкаловске, Богородске, на Бору, в Павлове и Дальнем Константинове. Впереди – Воротынец, Пильна и Кстово. Завершится проект в декабре.