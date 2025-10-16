Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
16 октября 2025 14:03Эксперт НИУ: рост налогового вычета по сбережениям поддержит семьи
16 октября 2025 13:35Нижегородских стриптизерш по-прежнему не оформляют официально
16 октября 2025 13:19Московская компания построит канализацию в Ольгине и Новинках за 1,7 млрд рублей
16 октября 2025 12:12Российские банки повысили ставки по рублевым вкладам
16 октября 2025 10:30Около 100 промышленников и бизнесменов приняли участие во встрече Андрея Саносяна с бизнес-сообществом
15 октября 2025 17:54Более 80 школьников и студентов поучаствовали в I форуме "Взлет.Промышленный старт" в Чкаловске
15 октября 2025 14:30Акселератор для малого бизнеса в сфере креативных индустрий стартовал в Нижегородской области
15 октября 2025 12:00Евгений Люлин: бюджет-2026 будет непростым, но социальные приоритеты сохранятся
15 октября 2025 11:31Более 140 тысяч нижегородцев ищут новую работу этой осенью
15 октября 2025 11:18Более 60 нижегородских инвеступолномоченных прошли обучение в рамках программы "Сила территорий"
Экономика

Эксперт НИУ: рост налогового вычета по сбережениям поддержит семьи

16 октября 2025 14:03 Экономика
Эксперт НИУ: рост налогового вычета по сбережениям поддержит семьи

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

Российское правительство поддержало подготовленные Минфином поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают увеличение налогового вычета по взносам в рамках договоров долгосрочных сбережений. Максимальный размер вычета для одного родителя вырастет с 400 тысяч до 500 тысяч рублей.

Льгота будет действовать до достижения ребенком 18 лет, а при очной форме обучения - до 24 лет. Таким образом, совокупный размер вычета для семьи сможет составить до одного миллиона рублей.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и обеспечения экономической безопасности НИУ Президентской академии Елена Францева-Костенко напомнила, что программа долгосрочных сбережений (ПДС) представляет собой добровольный накопительно-сберегательный механизм с участием государства, направленный на формирование финансовых резервов на перспективу. Программа действует в России с 1 января 2024 года.

По словам эксперта, в рамках программы участники делают добровольные взносы и получают софинансирование от государства.

"Если поправки примут, то они вступят в силу с 1 сентября 2026 года, и вычет будет предоставляться ежегодно на протяжении всего срока действия договора по продуктам долгосрочных сбережений", - пояснила доцент НИУ Президентской академии Елена Францева-Костенко.

Она отметила, что родители смогут воспользоваться налоговым вычетом до 500 тысяч рублей, если направят средства в рамках программы долгосрочных сбережений на будущее своих детей.

"Это будет первый детский продукт в рамках ПДС и важный элемент в линейке инвестиционных инструментов для семей. Такая мера станет дополнительным стимулом для родителей участвовать в программе и формировать финансовую защиту для своих детей", - подчеркнула доцент нижегородского филиала РАНХиГС.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Деньги РАНХиГС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных