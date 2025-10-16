Эксперт НИУ: рост налогового вычета по сбережениям поддержит семьи Экономика

Российское правительство поддержало подготовленные Минфином поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают увеличение налогового вычета по взносам в рамках договоров долгосрочных сбережений. Максимальный размер вычета для одного родителя вырастет с 400 тысяч до 500 тысяч рублей.

Льгота будет действовать до достижения ребенком 18 лет, а при очной форме обучения - до 24 лет. Таким образом, совокупный размер вычета для семьи сможет составить до одного миллиона рублей.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и обеспечения экономической безопасности НИУ Президентской академии Елена Францева-Костенко напомнила, что программа долгосрочных сбережений (ПДС) представляет собой добровольный накопительно-сберегательный механизм с участием государства, направленный на формирование финансовых резервов на перспективу. Программа действует в России с 1 января 2024 года.

По словам эксперта, в рамках программы участники делают добровольные взносы и получают софинансирование от государства.

"Если поправки примут, то они вступят в силу с 1 сентября 2026 года, и вычет будет предоставляться ежегодно на протяжении всего срока действия договора по продуктам долгосрочных сбережений", - пояснила доцент НИУ Президентской академии Елена Францева-Костенко.

Она отметила, что родители смогут воспользоваться налоговым вычетом до 500 тысяч рублей, если направят средства в рамках программы долгосрочных сбережений на будущее своих детей.

"Это будет первый детский продукт в рамках ПДС и важный элемент в линейке инвестиционных инструментов для семей. Такая мера станет дополнительным стимулом для родителей участвовать в программе и формировать финансовую защиту для своих детей", - подчеркнула доцент нижегородского филиала РАНХиГС.