Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
16 октября 2025 14:03Эксперт НИУ: рост налогового вычета по сбережениям поддержит семьи
16 октября 2025 13:35Нижегородских стриптизерш по-прежнему не оформляют официально
16 октября 2025 13:19Московская компания построит канализацию в Ольгине и Новинках за 1,7 млрд рублей
16 октября 2025 12:12Российские банки повысили ставки по рублевым вкладам
16 октября 2025 10:30Около 100 промышленников и бизнесменов приняли участие во встрече Андрея Саносяна с бизнес-сообществом
15 октября 2025 17:54Более 80 школьников и студентов поучаствовали в I форуме "Взлет.Промышленный старт" в Чкаловске
15 октября 2025 14:30Акселератор для малого бизнеса в сфере креативных индустрий стартовал в Нижегородской области
15 октября 2025 12:00Евгений Люлин: бюджет-2026 будет непростым, но социальные приоритеты сохранятся
15 октября 2025 11:31Более 140 тысяч нижегородцев ищут новую работу этой осенью
15 октября 2025 11:18Более 60 нижегородских инвеступолномоченных прошли обучение в рамках программы "Сила территорий"
Экономика

Около 100 промышленников и бизнесменов приняли участие во встрече Андрея Саносяна с бизнес-сообществом

16 октября 2025 10:30 Экономика
Около 100 промышленников и бизнесменов приняли участие во встрече Андрея Саносяна с бизнес-сообществом

Фото: Александр Бут

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян провел очередную встречу с бизнес-сообществом региона. Встреча состоялась на базе Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, в ней приняли участие около 100 промышленников и предпринимателей.

«Такие встречи руководство региона проводит регулярно на протяжении уже пяти лет. За это время мы с бизнес-сообществом пережили очень непростые периоды, и боюсь представить, что бы было с нашей экономикой, если бы не постоянный открытый диалог. Ситуация меняется, а вместе с ней - наиболее острые темы для предпринимателей. Но особенно ценно и важно было вместе с новыми вопросами услышать благодарности за решение тех проблем, с которыми бизнес приходил на прошлые встречи», - подчеркнул Андрей Саносян.

Вопросы, озвученные на встрече, касались механизмов получения господдержки, внедрения новых или корректировки действующих программ, повышения налоговых ставок, вопросов кадрового обеспечения.

«Особо хочу отметить, что, несмотря действующую денежно-кредитную политику, было довольно много вопросов, связанных с реализацией новых инвестиционных проектов. На фоне сдержанных экономических прогнозов это вселяет оптимизм», - подчеркнул заместитель губернатора.

Во встрече также приняли участие уполномоченный по защите прав предпринимателей Нижегородской области Павел Солодкий, заместитель генерального директора Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Ольга Акимова, генеральный директор Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей (НАПП) Александр Аносов, представители различных министерств и структурных подразделений регионального правительства. 

«Обсуждение стало важным этапом консолидации усилий власти и бизнеса. Каждый из присутствующих продемонстрировал свою вовлеченность и готовность брать на себя ответственность. Особо отмечу, что успех возможен исключительно при условии постоянной адаптации к новым условиям рынка, внедрении инновационных подходов и умении искать нестандартные решения. Встреча доказала, что наше предпринимательское сообщество готово к таким изменениям и способно эффективно взаимодействовать с органами власти. Наша общая цель — сохранить достигнутые позиции и найти неочевидные точки роста для новых сфер в сегодняшних экономических реалиях», - отметил Павел Солодкий.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Андрей Саносян бизнес Уполномоченный по правам предпринимателей
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных