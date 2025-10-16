Около 100 промышленников и бизнесменов приняли участие во встрече Андрея Саносяна с бизнес-сообществом

Фото:
Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян провел очередную встречу с бизнес-сообществом региона. Встреча состоялась на базе Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, в ней приняли участие около 100 промышленников и предпринимателей.
«Такие встречи руководство региона проводит регулярно на протяжении уже пяти лет. За это время мы с бизнес-сообществом пережили очень непростые периоды, и боюсь представить, что бы было с нашей экономикой, если бы не постоянный открытый диалог. Ситуация меняется, а вместе с ней - наиболее острые темы для предпринимателей. Но особенно ценно и важно было вместе с новыми вопросами услышать благодарности за решение тех проблем, с которыми бизнес приходил на прошлые встречи», - подчеркнул Андрей Саносян.
Вопросы, озвученные на встрече, касались механизмов получения господдержки, внедрения новых или корректировки действующих программ, повышения налоговых ставок, вопросов кадрового обеспечения.
«Особо хочу отметить, что, несмотря действующую денежно-кредитную политику, было довольно много вопросов, связанных с реализацией новых инвестиционных проектов. На фоне сдержанных экономических прогнозов это вселяет оптимизм», - подчеркнул заместитель губернатора.
Во встрече также приняли участие уполномоченный по защите прав предпринимателей Нижегородской области Павел Солодкий, заместитель генерального директора Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Ольга Акимова, генеральный директор Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей (НАПП) Александр Аносов, представители различных министерств и структурных подразделений регионального правительства.
«Обсуждение стало важным этапом консолидации усилий власти и бизнеса. Каждый из присутствующих продемонстрировал свою вовлеченность и готовность брать на себя ответственность. Особо отмечу, что успех возможен исключительно при условии постоянной адаптации к новым условиям рынка, внедрении инновационных подходов и умении искать нестандартные решения. Встреча доказала, что наше предпринимательское сообщество готово к таким изменениям и способно эффективно взаимодействовать с органами власти. Наша общая цель — сохранить достигнутые позиции и найти неочевидные точки роста для новых сфер в сегодняшних экономических реалиях», - отметил Павел Солодкий.
