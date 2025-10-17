Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Культура и отдых

Раздел для детей с мультфильмами и обучающими видео появился на онлайн-платформе

17 октября 2025 13:33 Культура и отдых
Раздел для детей с мультфильмами и обучающими видео появился в KION

Фото: Александр Воложанин

В приложении KION появился специальный профиль для детей, в котором собраны мультфильмы, обучающие видео, аудиосказки и телеканалы. 

Пользователи могут выбрать один из двух возрастных режимов: 0+ — для малышей до шести лет, и 6+ — для детей до двенадцати. В зависимости от выбора, система автоматически формирует витрину с подходящим контентом. Всего в детском разделе доступно более 150 тысяч единиц — от классических мультфильмов до современных сериалов и фильмов.

Среди предложенного контента — советские киносказки вроде "Золушки" (0+) и "Морозко"(0+), зарубежные семейные фильмы "Дети шпионов" (6+) и "Чудо" (12+), а также российские ленты, такие как "Домовёнок Кузя" (6+) и "Последний богатырь" (12+). Для младших зрителей доступны популярные мультсериалы: "Фиксики" (0+), "Смешарики" (0+), "Малышарики" (0+) и "Три кота" (0+).

Контент структурирован по тематическим полкам, чтобы ребёнку было проще ориентироваться. Среди них — подборки "Мультики про дружбу", "Космические приключения", "Котики и собачки", а также коллекции по возрасту и интересам: "Мультхиты для малышей", "Классика Disney", "Лучшие российские и зарубежные мультфильмы".

В разделе предусмотрены и так называемые суперполки с популярными франшизами. Например, отдельная витрина будет посвящена герою мультсериала "Фиксики" (0+) — Нолику. Он станет проводником по подборке "Нолик рекомендует: коллекция мультхитов".

Образовательные подборки также включены в профиль. Среди них — "Учимся считать", "Учимся писать", "Учимся рисовать" и другие. Все материалы подобраны с учётом возрастных особенностей.

Навигация адаптирована под детскую аудиторию: интерфейс интуитивно понятен, а переключение между возрастными режимами происходит автоматически. В режиме 0+ недоступны каналы и тайтлы с возрастной маркировкой 6+. Также предусмотрены функции "день/ночь" и возможность быстро вернуться к взрослому профилю.

Дополнительную помощь в ориентации по разделу оказывают цифровые маскоты — фиксики. Они появляются на главной странице, украшают аватары и участвуют в формировании новых подборок, которые обновляются каждые две недели.

По словам генерального директора кластера KION Алексей Иванова, создание детского профиля стало важным шагом в развитии платформы и позволило сформировать для ребёнка персонализированную и безопасную цифровую среду.

Теги:
Дети МТС Телевидение
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных