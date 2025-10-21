В Дзержинске прошла выездная ознакомительная стажировка участников программы "Герои. Нижегородская область" Политика

В Дзержинске в молодежном центре «Спутник» состоялась выездная ознакомительная стажировка участников программы «Герои. Нижегородская область». Встречу провели первый заместитель главы Дзержинска Глеб Андреев, председатель городской Думы Виктория Николаева, заместители главы города Сергей Федоров, Денис Дергунов, Наталья Китаева и Маргарита Банникова.

От имени главы города Михаила Клинкова участников семинара приветствовал Глеб Андреев, который рассказал участникам мероприятия об истории Дзержинска и перспективах его развития.

«Система муниципального управления – это первый и самый близкий к народу уровень власти, чья основная задача – служить людям и создавать комфортные условия для жизни, ставя в приоритет интересы местного населения. От своевременно принятых решений зависит реализация региональных и федеральных программ в муниципалитете, формирование бюджета для обеспечения жизнедеятельности города и его дальнейшего развития», - подчеркнул Глеб Андреев.

Председатель городской Думы Виктория Николаева отметила, что такие встречи для участников программы «на местах», безусловно, полезны и важны: «Мы делимся живым опытом, рассказывая о конкретных жизненных ситуациях, управленческих решениях на примере своего города, который мы очень любим. Надеюсь, что стажировка в Дзержинске пополнит управленческий багаж наших гостей».

В ходе мероприятия заместители главы города рассказали о своих направлениях работы, ответили на вопросы. Участники программы «Герои. Нижегородская область» подтвердили, что живой диалог и последующее знакомство с работой департаментов стали полезным практическим опытом.

«Сегодня в рамках нашей образовательной программы мы посетили Дзержинск – город трудовой доблести. Это уникальная возможность познакомиться с его историей. Работа в муниципалитетах дает нам понимание системы управления и взаимодействия с людьми. Эта встреча оказалась по-настоящему ценной и полезной. Мы получили не только новые знания, но и возможность увидеть работу изнутри», - рассказал участник программы «Герои. Нижегородская область» Александр Курицын.

Участники выездной стажировки отдали дань памяти героям Дзержинска, возложив цветы к Вечному огню. Кроме того, они посетили подразделения администрации, где познакомились с организацией работы.

Напомним, что программа «Герои. Нижегородская область» направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления. В марте 2025 года было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО о сотрудничестве по реализации данной программы.

31 марта завершилась регистрация на участие в программе «Герои. Нижегородская область». В ходе отборочной кампании поступило 1 613 заявок от нижегородцев.

По сумме баллов за анкетирование, тестирование, онлайн-собеседование и ассесмент, а также по результатам очных собеседований с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Гнеушевым было отобрано 60 участников основной образовательной программы и 30 человек для включения в следующий поток программы по возвращении в регион.

4 августа 2025 года состоялось официальное открытие обучения по программе «Герои. Нижегородская область», в церемонии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. К обучению приступили 60 человек, отобранных для участия в образовательной программе.