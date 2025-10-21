Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Экономика

26 соцпредпринимателей и НКО стали победителями второго конкурса "Взгляд в будущее-2025"

20 октября 2025 15:11 Экономика
26 соцпредпринимателей и НКО стали победителями второго конкурса Взгляд в будущее-2025

Фото: ЦИСС Нижегородской области

26 предпринимателей Нижегородской области стали победителями конкурса «Взгляд в будущее» (0+). Конкурс проводится два раза в год и направлен на поддержку социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Видеоролики победителей будут размещены на рекламных поверхностях в Нижнем Новгороде и Семенове, а также – впервые -  в Балахне, Городце и Заволжье.

Проекты участников конкурса охватывают широкий спектр направлений. Среди них — образовательные программы, проекты в сфере здравоохранения и психологической поддержки (оказание помощи ветеранам и психологическая реабилитация участников СВО), культурные инициативы, экологические проекты, а также социальные программы, направленные на поддержку семей, пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями.

«Конкурс «Взгляд в будущее» подтверждает свою значимость как инструмент развития социальной экономики, помогая предпринимателям заявить о себе, расширить аудиторию и успешно реализовывать проекты, имеющие значимый социальный эффект. Растущий спрос и расширение перечня рекламных поверхностей говорит о правильном направлении развития социального предпринимательства региона, а также позволяет активнее вовлекать предпринимателей в решение социально значимых вопросов, повышая качество жизни жителей Нижегородской области», — отметил министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.

Победители конкурса определены в шести номинациях: семь победителей - в номинации «Максимальный охват», шесть - «Эффективность и развитие», семь - «Семенов», и по два - в номинациях «Заволжье», «Балахна» и «Городец».

Победители в номинации «Максимальный охват» получают возможность бесплатного размещения на светодиодных экранах и цифровых билбордах в общественных местах города, а также на индор-мониторах, расположенных в маршрутных такси, на автостанциях и в сети аптек. 

Победители в номинации «Эффективность и развитие» смогут разместить ролики на медиафасадах торговых центров Нижнего Новгорода: «Небо», «Золотая миля», «Счастье», «Сити» и др.

Рекламные ролики победителей, выбравших размещение в городе Семенове, будут демонстрироваться на видеоэкране Центра развития бизнеса «Потенциал». А победители из Заволжья, Балахны и Городца смогут разместить рекламу на видеоэкранах ООО «Добрые руки».

Отбор социальных проектов проходил по ряду критериев, среди которых - актуальность и социальная востребованность проекта, его целевая направленность, достигнутый или планируемый социальный эффект. Также учитывались конкурентные преимущества продукта, его уникальность и потенциал для успешной реализации на рынке социальных услуг.

Директор Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области (ЦИСС) Светлана Кашина отметила, что зачастую у социальных предпринимателей практически отсутствует бюджет на проведение рекламной кампании, поэтому данный вид поддержки особенно актуален среди социального бизнеса.

«В 2025 году благодаря целенаправленной работе и механизму скоординированных мер поддержки, которые мы реализуем в регионе, а также содействию рекламных агентств города и области — наших надежных партнеров — 65 социальных инициатив смогли получить информационную поддержку», — подчеркнула она.

Видеоролики победителей конкурса «Взгляд в будущее» будут размещаться на поверхностях с 1 по 30 ноября 2025 года. Следующий конкурс запланирован на I квартал 2026 года.  

Конкурс проводится с 2018 года при поддержке правительства региона и рекламных агентств. За это время бесплатную рекламу получили более 190 социальных инициатив.

Поддержка предпринимательства, в том числе социальной направленности, — основная задача федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Деятельность регионального Центра инноваций социальной сферы, созданного в 2017 году, способствует выполнению этой задачи.

Теги:
Нацпроект Предприниматели Социальная сфера
