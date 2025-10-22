Финансовые эксперты разъяснили, нужно ли вкладываться в ОФЗ в 2026 году Экономика

Фото: с сайта unsplash.com

Минфин РФ порекомендовал россиянам хранить сбережения в облигациях федерального займа (ОФЗ) и золоте, а также избегать вложений в иностранную валюту из-за её высокой волатильности.

ОФЗ — это долговая ценная бумага от Министерства финансов РФ. Инвестор предоставляет государству заём, получая регулярные купонные выплаты и возврат номинальной стоимости по истечении срока.

Предположим, Василий приобрёл ОФЗ со сроком погашения 1 января 2027 года за 900 рублей, при этом номинальная стоимость облигации составляет 1000 рублей. Каждые полгода он будет получать купонный доход в размере 60 рублей. В начале 2027 года Василий получит обратно 1000 рублей. Его общий доход составит 100 рублей (10% от вложенных средств) плюс все полученные купоны.

Особенности ОФЗ

Номинальная стоимость: Обычно она составляет 1000 рублей, но может варьироваться в зависимости от типа облигации.

Покупка на бирже: Инвесторы могут приобрести ОФЗ через Московскую или Санкт-Петербургскую биржу.

Фиксированный купон: Размер купона определяется заранее и выплачивается регулярно, обычно каждые полгода.

Гарантия возврата: Государство обязуется вернуть номинальную стоимость облигации по истечении срока.

Рыночная стоимость: Цена облигации на фондовом рынке может колебаться, и инвестор может продать её до даты погашения по текущей рыночной цене.

Накопленный купонный доход (НКД): При покупке облигации у другого инвестора необходимо уплатить не только рыночную стоимость, но и накопленный купонный доход. Этот доход компенсируется при следующей выплате купона.

Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал 360.ru, что в настоящее время доход от ОФЗ уступает ставкам по депозитам и вкладам. Однако он ожидает, что в будущем ключевая ставка Центрального банка снизится, что приведёт к уменьшению доходности по депозитам. В то же время доходность ОФЗ останется на прежнем уровне.

Беляев отмечает, что особенно выгодными будут долгосрочные инвестиции в ОФЗ, так как они позволяют получать доход от купонов и разницы между ценой покупки и погашения. Но это требует активных действий и знаний в области финансов.

Никита Масленников, экономист и руководитель направления финансы и экономика Института современного развития, добавил, что для тех, кто хочет получать стабильную доходность, ОФЗ являются предпочтительным вариантом. Однако он также рекомендует рассмотреть другие инструменты, такие как золото, которое может служить защитой от инфляции и валютных колебаний.

При этом Михаил Беляев предупредил, что в 2026 году рубль может продолжить дешеветь по отношению к доллару и другим устойчивым валютам. Это связано с общими тенденциями на валютном рынке и состоянием экономики. Он также советует не полагаться на стереотип о том, что покупка иностранной валюты всегда приносит прибыль.