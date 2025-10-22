ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
22 октября 2025 15:25Финансовые эксперты разъяснили, нужно ли вкладываться в ОФЗ в 2026 году
22 октября 2025 14:46Бизнес-омбудсмен помог восстановить права 70 нижегородских предпринимателей
22 октября 2025 12:21Утвержден новый состав контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода
22 октября 2025 11:40Нижегородцы могут зарабатывать до 500 тысяч рублей, не выходя из дома
22 октября 2025 09:37Бизнес-омбудсмен Солодкий выступил против адвокатской монополии
22 октября 2025 07:00Проект полуподземной парковки с фермерским магазином одобрен в Нижнем Новгороде
21 октября 2025 18:48Многоэтажку за 1,5 млрд рублей построят в Сормове для расселения аварийного жилья
21 октября 2025 17:34Промышленный экспорт обсудили на заседании комиссий Госсовета
21 октября 2025 16:31Внедрение бережливых технологий увеличило выработку нижегородского завода
21 октября 2025 16:24В Нижнем Новгороде начнут готовить специалистов в сфере внешнеэкономической деятельности по новым программам
Экономика

Финансовые эксперты разъяснили, нужно ли вкладываться в ОФЗ в 2026 году

22 октября 2025 15:25 Экономика
Финансовые эксперты разъяснили, нужно ли вкладываться в ОФЗ в 2026 году

Фото: с сайта unsplash.com

Минфин РФ порекомендовал россиянам хранить сбережения в облигациях федерального займа (ОФЗ) и золоте, а также избегать вложений в иностранную валюту из-за её высокой волатильности.

ОФЗ — это долговая ценная бумага от Министерства финансов РФ. Инвестор предоставляет государству заём, получая регулярные купонные выплаты и возврат номинальной стоимости по истечении срока.

Предположим, Василий приобрёл ОФЗ со сроком погашения 1 января 2027 года за 900 рублей, при этом номинальная стоимость облигации составляет 1000 рублей. Каждые полгода он будет получать купонный доход в размере 60 рублей. В начале 2027 года Василий получит обратно 1000 рублей. Его общий доход составит 100 рублей (10% от вложенных средств) плюс все полученные купоны.

Особенности ОФЗ

  • Номинальная стоимость: Обычно она составляет 1000 рублей, но может варьироваться в зависимости от типа облигации.
  • Покупка на бирже: Инвесторы могут приобрести ОФЗ через Московскую или Санкт-Петербургскую биржу.
  • Фиксированный купон: Размер купона определяется заранее и выплачивается регулярно, обычно каждые полгода.
  • Гарантия возврата: Государство обязуется вернуть номинальную стоимость облигации по истечении срока.
  • Рыночная стоимость: Цена облигации на фондовом рынке может колебаться, и инвестор может продать её до даты погашения по текущей рыночной цене.
  • Накопленный купонный доход (НКД): При покупке облигации у другого инвестора необходимо уплатить не только рыночную стоимость, но и накопленный купонный доход. Этот доход компенсируется при следующей выплате купона.

Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал 360.ru, что в настоящее время доход от ОФЗ уступает ставкам по депозитам и вкладам. Однако он ожидает, что в будущем ключевая ставка Центрального банка снизится, что приведёт к уменьшению доходности по депозитам. В то же время доходность ОФЗ останется на прежнем уровне.

Беляев отмечает, что особенно выгодными будут долгосрочные инвестиции в ОФЗ, так как они позволяют получать доход от купонов и разницы между ценой покупки и погашения. Но это требует активных действий и знаний в области финансов.

Никита Масленников, экономист и руководитель направления финансы и экономика Института современного развития, добавил, что для тех, кто хочет получать стабильную доходность, ОФЗ являются предпочтительным вариантом. Однако он также рекомендует рассмотреть другие инструменты, такие как золото, которое может служить защитой от инфляции и валютных колебаний.

При этом Михаил Беляев предупредил, что в 2026 году рубль может продолжить дешеветь по отношению к доллару и другим устойчивым валютам. Это связано с общими тенденциями на валютном рынке и состоянием экономики. Он также советует не полагаться на стереотип о том, что покупка иностранной валюты всегда приносит прибыль.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Деньги Инвестиции
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных