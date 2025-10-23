Комиссия Госсовета РФ обсудила правила возвращения иностранных компаний Политика

Комиссия Государственного совета РФ по направлению "Инвестиции" обсудила механизмы возможного возвращения иностранных компаний на российский рынок. Заседание, прошедшее под председательством губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, было посвящено разработке подходов, которые позволят учитывать интересы отечественного бизнеса, сформировавшегося после 2022 года.

По словам Лимаренко, при рассмотрении вопроса о возобновлении деятельности иностранных компаний в России ключевым должен стать принцип "не навреди своим". Он подчеркнул необходимость защиты российских проектов, появившихся за последние два-три года в результате ухода зарубежных игроков.

Комиссия предложила дифференцировать подход к возвращению компаний в зависимости от их масштаба — крупного, среднего или малого бизнеса. Также будет разработан набор критериев, который определится по итогам индивидуальных переговоров с потенциальными инвесторами. Важную роль в этом процессе должны сыграть деловые объединения.

Заместитель министра экономического развития Денис Тюпышев напомнил, что после 2022 года часть иностранных компаний, особенно из социально значимых отраслей, продолжили работу в России. Некоторые передали управление российским партнерам, другие сменили название, а третьи полностью ушли с рынка, распродав активы.

Тюпышев отметил, что Россия остается открытой для добросовестных иностранных инвесторов. Однако теперь важен не только сам факт возвращения, но и "профиль инвестора". В частности, будут учитываться обстоятельства ухода компании с рынка, сохранение рабочих мест, отсутствие долгов перед государством и сотрудниками, а также отсутствие участия в действиях, направленных против интересов РФ.

Одним из возможных условий для возвращения может стать передача технологий и обязательства по локализации производства. Также обсуждается возможность создания совместных предприятий, развитие научных и технологических центров, обучение местных специалистов и ограничение на вывод дивидендов в течение определенного периода.

Координатор иностранных участников Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) Александр Ивлев предложил создать реестр добросовестных иностранных инвесторов — компаний, которые остались на российском рынке, несмотря на внешние сложности, и продолжили платить налоги, зарплаты и выпускать продукцию. Для таких компаний может быть предусмотрен упрощённый порядок согласований и доступ к мерам господдержки.

Исполнительный вице-президент РСПП Мария Глухова поддержала идею создания прозрачных критериев и добавила, что возвращение иностранных компаний должно сопровождаться инвестиционными обязательствами и полным включением в российскую производственную и управленческую цепочку.

Президент "ОПОРЫ России" Александр Калинин в свою очередь напомнил, что малый бизнес в России уже адаптировался к конкурентной среде. Однако, по его мнению, возвращение иностранных игроков должно быть тщательно проанализировано с точки зрения возможного влияния на сегменты, где ранее наблюдалась монополизация, например, в индустрии одежды. Он предложил использовать экспертный потенциал организации для оценки рисков и предотвращения повторной концентрации рынка.

Ранее сообщалось, что Госсовет обсудил развитие промышленного экспорта.