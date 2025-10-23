ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
23 октября 2025 16:58Комиссия Госсовета РФ обсудила правила возвращения иностранных компаний
23 октября 2025 16:49Многодетным нижегородцам хотят разрешить бесплатно парковать две машины
23 октября 2025 15:54Путин снова похвалил Нижегородскую область: рассказываем, за что
23 октября 2025 12:16Александр Мудров получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством II степени"
23 октября 2025 11:14Стартовала III Всероссийская муниципальная премия "Служение"
23 октября 2025 10:45Шестой регион-партнер в Узбекистане появился у Нижегородской области
22 октября 2025 15:02Гордума поддержала передачу 50 квартир для сирот в муниципальную собственность
21 октября 2025 14:53В Дзержинске прошла выездная ознакомительная стажировка участников программы "Герои. Нижегородская область"
17 октября 2025 20:59Никитин озвучил предложения по обновлению национального стандарта ЭКГ-рейтинга
17 октября 2025 18:05Глеб Никитин и Александр Шохин обсудили меры по улучшению инвестиционного климата и деловой активности
Политика

Комиссия Госсовета РФ обсудила правила возвращения иностранных компаний

23 октября 2025 16:58 Политика
Комиссия Госсовета РФ обсудила правила возвращения иностранных компаний

Комиссия Государственного совета РФ по направлению "Инвестиции" обсудила механизмы возможного возвращения иностранных компаний на российский рынок. Заседание, прошедшее под председательством губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, было посвящено разработке подходов, которые позволят учитывать интересы отечественного бизнеса, сформировавшегося после 2022 года.

По словам Лимаренко, при рассмотрении вопроса о возобновлении деятельности иностранных компаний в России ключевым должен стать принцип "не навреди своим". Он подчеркнул необходимость защиты российских проектов, появившихся за последние два-три года в результате ухода зарубежных игроков.

Комиссия предложила дифференцировать подход к возвращению компаний в зависимости от их масштаба — крупного, среднего или малого бизнеса. Также будет разработан набор критериев, который определится по итогам индивидуальных переговоров с потенциальными инвесторами. Важную роль в этом процессе должны сыграть деловые объединения.

Заместитель министра экономического развития Денис Тюпышев напомнил, что после 2022 года часть иностранных компаний, особенно из социально значимых отраслей, продолжили работу в России. Некоторые передали управление российским партнерам, другие сменили название, а третьи полностью ушли с рынка, распродав активы.

Тюпышев отметил, что Россия остается открытой для добросовестных иностранных инвесторов. Однако теперь важен не только сам факт возвращения, но и "профиль инвестора". В частности, будут учитываться обстоятельства ухода компании с рынка, сохранение рабочих мест, отсутствие долгов перед государством и сотрудниками, а также отсутствие участия в действиях, направленных против интересов РФ.

Одним из возможных условий для возвращения может стать передача технологий и обязательства по локализации производства. Также обсуждается возможность создания совместных предприятий, развитие научных и технологических центров, обучение местных специалистов и ограничение на вывод дивидендов в течение определенного периода.

Координатор иностранных участников Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) Александр Ивлев предложил создать реестр добросовестных иностранных инвесторов — компаний, которые остались на российском рынке, несмотря на внешние сложности, и продолжили платить налоги, зарплаты и выпускать продукцию. Для таких компаний может быть предусмотрен упрощённый порядок согласований и доступ к мерам господдержки.

Исполнительный вице-президент РСПП Мария Глухова поддержала идею создания прозрачных критериев и добавила, что возвращение иностранных компаний должно сопровождаться инвестиционными обязательствами и полным включением в российскую производственную и управленческую цепочку.

Президент "ОПОРЫ России" Александр Калинин в свою очередь напомнил, что малый бизнес в России уже адаптировался к конкурентной среде. Однако, по его мнению, возвращение иностранных игроков должно быть тщательно проанализировано с точки зрения возможного влияния на сегменты, где ранее наблюдалась монополизация, например, в индустрии одежды. Он предложил использовать экспертный потенциал организации для оценки рисков и предотвращения повторной концентрации рынка.

Ранее сообщалось, что Госсовет обсудил развитие промышленного экспорта. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес Госсовет Инвестиции
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных