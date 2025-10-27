Арзамасский водоканал присоединился к федеральному проекту "Производительность труда" Экономика

Фото: Александр Воложанин

ООО «Арзамасский водоканал» стало 301-м участником федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в Нижегородской области. Внедрять инструменты бережливого производства на предприятии будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК).

Компания осуществляет широкий спектр деятельности: водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, ликвидация загрязнений.

«Арзамасский водоканал» стал четвертым предприятием Нижегородской области в сфере коммунальных услуг, присоединившимся к федеральному проекту «Производительность труда». В программе также участвуют заволжский «Тепловодоканал», «Нижегородский водоканал» и «Теплоэнерго». Две компании прошли полный путь внедрения бережливых технологий и показали достойные результаты. К концу проекта показатели производительности на пилотных участках «Теплоэнерго» и Нижегородского водоканала» выросли более чем на 50 процентов», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Специалисты регионального центра компетенций будут сопровождать работу предприятия в течение полугода. За это время они выберут пилотных поток, проведут анализ процессов, определят ключевые «узкие» места и внедрят ряд решений, призванных повысить производительность труда. Параллельно будет вестись обучение сотрудников предприятия основам бережливого производства.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. С 2019-го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года - в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.