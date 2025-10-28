Нижегородское металлообрабатывающее предприятие увеличило выработку благодаря нацпроекту Экономика

Фото: минпроторг Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО «Гиада-НН» подвели итоги внедрения на производстве инструментов федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Компания занимается обработкой металлов и изготовлением на заказ точных деталей и узлов средней и малой серии. Ключевой профиль – изготовление пресс-форм и штампов, элементов гидравлики и точной технологической оснастки. В качестве пилотного направления был выбран процесс по производству устройств безопасности группы «ловители». Эти агрегаты входят в состав предохранительных устройств, предназначенных для остановки и удержания подвижных элементов при аварийных ситуациях, например, при обрыве троса в лифте.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, за полгода работы эксперты РЦК совместно с сотрудниками предприятия проанализировали работу пилотного участка и выявили 14 «узких» мест проблем, среди которых были трудности с процедурой закупки и поставки инструментов, неэргономичные рабочие места, лишние трудоемкие процессы.

«Специалисты РЦК совместно с командой проекта от предприятия разработали комплекс мер по оптимизации пилотного потока - в частности, процедуру взаимодействия с поставщиком, что снизило уровень брака заготовок на 74 процента. Также в цехе провели инвентаризацию материалов, определили места хранения инструмента и оснастки. В результате внедренных изменений выработка на пилотном потоке выросла на 35 процентов», - рассказал Максим Черкасов.

Также специалисты РЦК обучили бережливым технологиям 12 сотрудников предприятия, подготовили двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.

В Нижегородской области инструменты федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» внедряют семь металлообрабатывающих предприятий. Всего участниками федпроекта является 301 региональная компания.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. С 2019-го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года - в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.