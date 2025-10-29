Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
29 октября 2025 09:37 Общество
Дмитриевская родительская суббота: история, традиции и современное значение

Дмитриевская родительская суббота — это важный день в православном календаре, когда верующие поминают усопших. Этот день приходится на субботу, предшествующую дню памяти святого великомученика Димитрия Солунского, который отмечается 8 ноября. В 2025 году Дмитриевская суббота выпала на 1 ноября.

История и происхождение

Родительские субботы — это дни, когда православные христиане поминают своих усопших. В 2025 году таких суббот несколько: Вселенская родительская суббота (22 февраля), мясопустная суббота (22 февраля), три субботы Великого поста (15, 22 и 29 марта), Радоница (29 апреля), поминовение усопших воинов (9 мая), Троицкая суббота (7 июня), Дмитриевская суббота (1 ноября) и Михайловская суббота (15 ноября).

Дмитриевская суббота имеет особое значение, рассказала 360.ru религиовед, профессор РЭУ им. Плеханова Наталия Фоминых. Она связана с памятью о павших воинах. Существует легенда, что князь Дмитрий Донской после победы на Куликовом поле в 1380 году попросил преподобного Сергия Радонежского отслужить панихиду по усопшим воинам. Однако эта легенда не имеет под собой исторических оснований. Официально Дмитриевская суббота была установлена в 1903 году императором Николаем II, который подписал указ, обязывающий все войсковые части проводить панихиды по усопшим именно в этот день.

Кроме того, в Дмитриевскую субботу особенно усердно молятся за тех, кто погиб внезапно и не успел исповедоваться и причаститься. Это связано с тем, что суббота названа в честь святого Димитрия, который был известен своей заботой о душах умерших.

Традиции и обычаи

В народе сложилась традиция посещать кладбище в Дмитриевскую субботу, чтобы навести порядок на могилах родственников. Однако эта традиция имеет языческие корни и не всегда одобряется церковью. Православные считают, что главное в этот день — помолиться и позаботиться о душах усопших.

В некоторых регионах принято устраивать поминки прямо на могилах, оставляя угощения для усопших. Церковь не приветствует такие обычаи, так как они также связаны с языческими верованиями. Вместо этого рекомендуется подавать поминальные записки в храме и ставить свечи за упокой душ усопших.

Поминальная трапеза

Поминальная трапеза — важная часть Дмитриевской субботы. Традиционно на столе подают кутью, блины, пироги, узвар и блюда, которые любил усопший. Кутья — это основное поминальное блюдо, которое готовят из зёрен пшеницы или риса с мёдом и изюмом. Блины символизируют солнце и вечную жизнь, а пироги с рисом и капустой — заботу о близких.

Узвар — это компот из сухофруктов, который также подают на поминальном столе. Сладкая выпечка с маком и мёд символизируют сладкую жизнь на небесах и покой. Важно помнить, что поминальная трапеза не должна быть пышной и шумной. Главное — это вспомнить усопших и помолиться за них.

Что можно и нельзя делать

Церковь рекомендует в Дмитриевскую субботу помолиться за усопших,  посетить храм и подать поминальные записки, собраться за поминальной трапезой и вспомнить жизнь усопших. В этот день важно совершать добрые дела и помогать нуждающимся.

Не нужно устраивать шумные застолья, ссориться и злоупотреблять алкоголем. Важно помнить, что поминовение усопших — это время тишины, молитвы и памяти.

