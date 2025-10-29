Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Политика

Владимир Москаленко избран председателем Молодежного парламента при ЗСНО

29 октября 2025 15:33 Политика
Владимир Москаленко избран председателем Молодежного парламента при ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

28 октября в региональном парламенте состоялось заседание Молодежного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области. В заседании принял участие председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин. Владимир Москаленко был избран на пост председателя Молодежного парламента при ЗСНО.

Напомним, что Владимир Москаленко ведет активную деятельность в сфере молодежной политики и содействия интересам молодежи на региональном, окружном и федеральном уровнях, возглавляя Ассоциацию Молодежных парламентов Приволжского федерального округа с 2022 года.

«Владимир – энергичный и опытный лидер. При нем молодежная Ассоциация стала настоящим центром для обмена опытом, разработки законов и совместных проектов молодежных парламентов ПФО», – отметил Евгений Люлин.

«Помню, два года назад я дискутировал с председателем комитета Госдумы по молодёжной политике о праве молодёжных парламентов на законодательную инициативу. А сегодня они сами присылают нам показатели эффективности, где наши законотворческие успехи – на первом месте! Когда есть ресурсы и, что важно, поддержка, такая вовлечённость Евгения Борисовича в нашу работу, – всё получается. Главный смысл деятельности Молодёжного парламента – поддержка молодёжи, в том числе работающих и студенческих семей, многодетных, участников СВО и их семей. Это абсолютный приоритет, фундамент всей нашей работы», – отметил председатель Молодёжного парламента, координатор Ассоциации молодёжных парламентов ПФО Владимир Москаленко.

Как рассказала Татьяна Баранова, ей поступило предложение о работе на федеральном уровне. «Теперь являюсь заместителем руководителя Платформы «Дигория», которая занимается обучением и развитием молодых социогуманитариев. Также являюсь архитектором программ Мастерской политического образования в Сенеже, Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Поэтому из-за переезда пришлось принять решение покинуть пост председателя. Но парламент не покидаю, сегодня ребята доверили мне быть зампредседателя. Буду курировать проекты Молодёжного парламента федерального уровня, проектную деятельность и международную повестку», – сообщила Татьяна Баранова.

Также на заседании члены Молодежного парламента подвели итоги участия в проекте «Беслан. Вахта памяти». Напомним, что в рамках визита молодые парламентарии подписали соглашение о сотрудничестве между Молодежными парламентами Нижегородской области и Северной Осетии для обмена лучшими практиками, реализации совместных проектов и поддержки двусторонних инициатив.

Кроме того, на заседании были заслушаны отчеты о работе Молодежного парламента и его комиссий.

«Молодежный парламент при Законодательном собрании Нижегородской области реализует уникальные проекты, в том числе международные – с Беларусью, странами БРИКС. За 18 месяцев наша «молодежка» запустила множество проектов – в районах, школах, вузах. Выстроила систему межмуниципального наставничества. К 80-летию Победы приводили в порядок места захоронений ветеранов войны. Такого раньше не делал никто! Собираются создавать Координационный совет по развитию законодательства в сфере ИТ-безопасности. В его состав войдут молодые айтишники, которые будут заниматься вопросами импортозамещения. Работы впереди много», - заключил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

ЗСНО Молодёжный парламент
