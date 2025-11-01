Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Общество

Проекты студентов ННГАСУ воплотят в трех общественных пространствах региона

01 ноября 2025 17:11 Общество

Три общественных пространства в Нижнем Новгороде благоустроят по мастер-планам, которые разработают студенты Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) с учетом мнений нижегородцев.

За пять месяцев 65 будущих архитекторов, проектировщиков и строителей разработают три мастер-плана КРТ для Московского района, Кстова и центра Нижнего Новгорода. Работа пройдет в рамках федерального молодежного урбанистического конкурса-акселератора «Про_города», который стартовал в Нижнем Новгороде. Организаторами выступают министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, правительство Нижегородской области, национальная ассоциация инженеров-консультантов в строительстве (НАИКС) и проект «Городской университет 2.0».

«Конкурс призван научить студентов взаимодействовать в таких сложных проектах, которые требуют знаний по жилищному строительству, благоустройству, транспортной и коммунальной инфраструктуре. Будущие специалисты узнают о том, как взаимодействует между собой каждое из направлений, как мы выстраиваем проекты, вшивая их в ткань города, как выстраивается работа с жителями», - рассказала директор департамента комплексного развития территорий Минстроя РФ Мария Синичич.

Торжественное открытие конкурса-акселератора «Про_города» состоялось на площадке ННГАСУ. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Нижегородской области Иван Каргин, министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Дарья Шунаева, ректор ННГАСУ Дмитрий Щеголев, представители крупнейших девелоперов региона и эксперты отрасли.

«Проект «Про_города» действительно актуальный и современный: сейчас есть и поручение президента по развитию мастер-планов, и молодые специалисты, которые по-новому подходят к мастер-планированию. Для многих это проба пера, поэтому мы не будем строги, но надеемся увидеть работы, достойные общественного внимания, и взять у каждого коллектива что‑то новое», - отметил Иван Каргин.

Для разработки мастер-планов благоустройства были выбраны три территории: Алексеевская (ул. Алексеевская, Звездинка и Студеная), Куйбышева (ул. Куйбышева, Мориса Тореза и Народная) и Кстово (пр. Капитана Рачкова и ул. Магистральная). Их общая площадь составляет 74,7 га. Лучшие проекты будут переданы потенциальным инвесторам и органам власти для дальнейшей реализации.

«Современное высшее образование становится всё более практико-ориентированным: студентов учат работать с реальными проектами и вырабатывать решения, применимые и в профессиональной деятельности, и в работе органов власти и девелоперов. Это даёт подготовленных специалистов, умеющих решать сложные междисциплинарные задачи и находить общий язык с разными сторонами проекта - социологом и юристом, архитектором и экономистом. Я надеюсь, что участники получат первое «боевое крещение» и представят классные проекты, которые мы сможем взять на вооружение», - сказала Дарья Шунаева.

Конкурс позволит студентам применить теоретические знания в реальных проектах, поработать с действующими профессионалами рынка и создать свое первое серьезное портфолио.

«Наш университет традиционно готовит кадры для строительного комплекса России. Участие в таком проекте становится важнейшим этапом в профессиональном становлении студентов профильных направлений подготовки. Они получают бесценный опыт работы с реальными объектами и понимание всей ответственности за создание комфортной городской среды», – рассказал Дмитрий Щеголев.

О модели города и важных принципах мастер-планирования участникам рассказал методолог стартапа по созданию «Городов 2.0», урбанист, социальный инженер Святослав Мурунов. Также он презентовал промежуточные результаты социологического исследования нижегородцев. Сбор данных о том, каким видят будущее развитие города нижегородцы, продолжается.

Напомним, реализация федерального молодежного урбанистического конкурса-акселератора «Про_города» соответствует целям и задачам федеральной программы «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Он также направлен на комплексное развитие территорий и подготовку высококвалифицированных специалистов для градостроительной отрасли Нижегородской области. 

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

