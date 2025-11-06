Студент НИУ Президентской академии взял золото на Всероссийских соревнованиях по кобудо

Фото:
Студент юрфака Нижегородского института управления РАНХиГС Егор Паутов стал победителем Всероссийских соревнований по восточному боевому единоборству кобудо, которые прошли в Туле.
Выступая в составе сборной Владимирской области, Егор завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 80 кг среди юниоров 18-20 лет и выполнил норматив мастера спорта России. Кроме того, спортсмен занял третье место в дисциплине "Ката одиночных" среди мужчин.
Подготовка к турниру заняла около полугода. По словам студента Нижегородского института управления, совмещать учебу и тренировки было непросто, но "воля к победе и, возможно, немного удачи" помогли достичь успеха.
Всего в соревнованиях приняли участие более 900 спортсменов из 30 регионов России.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+