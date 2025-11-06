Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Студент НИУ Президентской академии взял золото на Всероссийских соревнованиях по кобудо

06 ноября 2025
Студент НИУ Президентской академии взял золото на Всероссийских соревнованиях по кобудо

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

Студент юрфака Нижегородского института управления РАНХиГС Егор Паутов стал победителем Всероссийских соревнований по восточному боевому единоборству кобудо, которые прошли в Туле.

Выступая в составе сборной Владимирской области, Егор завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 80 кг среди юниоров 18-20 лет и выполнил норматив мастера спорта России. Кроме того, спортсмен занял третье место в дисциплине "Ката одиночных" среди мужчин.

Подготовка к турниру заняла около полугода. По словам студента Нижегородского института управления, совмещать учебу и тренировки было непросто, но "воля к победе и, возможно, немного удачи" помогли достичь успеха.

Всего в соревнованиях приняли участие более 900 спортсменов из 30 регионов России.

