100 молодых людей объединил региональный форум "Время выбрало нас" в Сарове Общество

Фото: департамент по делам молодежи и спорта администрации города Сарова

Сто молодых людей объединил региональный форум «Время выбрало нас» (0+), который прошел в рамках национального проекта «Молодежь и дети» с 1 по 3 ноября в Сарове Нижегородской области.

Как сообщили в министерстве молодежной политики региона, для молодых людей форум стал местом формирования сообществ, продвижения идей и продуктов. Среди участников – студенты вузов и учреждений СПО, работающая молодежь из Сарова и близлежащих округов региона – Арзамаса, Ардатова, Дивеева, Первомайска.

Основная цель форума – наполнить города муниципального округа проектами и познакомить с экосистемой молодёжной политики.

На форуме участники встретились с опытными лекторами и профессионалами своего дела. Например, чемпион мира по биатлону, основатель и генеральный директор агентства спортивного маркетинга и коммуникаций Николай Круглов выступил с лекцией «Как достичь успеха: ключевые факторы и стратегии для прорыва».

Участники ознакомились с экосистемой молодёжной политики и прошли креативную сессию по организации мероприятий, которую провели специалисты молодёжного центра «Высота». На сессии было разработано более 80 идей потенциальных грантовых проектов и форматов мероприятий.

«Форум «Время выбрало нас» - уникальная площадка для нашей молодежи. Ребята не только увидели один из важнейших городов России изнутри, но и стали частью сильного профессионального сообщества, получили ценные знания и вдохновение для развития. А ещё форум стал площадкой, где участники встретились с удивительными людьми, попробовали себя в различных образовательных форматах и вдохновились на создание новых молодежных проектов у себя в городах», – отметила министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

Частью программы стал научный стендап «Как сшить костюм для титана? И причём здесь плазма?», «Чернее чёрного, как увидеть то, что не светит», «Промышленный интернет вещей». Используя юмор, студенты доступно рассказали про сложные темы.

Форум организован департаментом по делам молодежи и спорта администрации города Сарова при поддержке министерства молодежной политики Нижегородской области и молодёжного центра «Высота».

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Молодежь и дети», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование», «Наука и университеты». Нацпроект направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Отдельное внимание уделено поддержке талантливой молодежи, в том числе молодых специалистов.

Нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров», «Профессионалитет».