Нижегородские МСП и самозанятые приглашаются на вебинар по закупкам у крупных заказчиков Экономика

Фото: Центр "Мой бизнес" Нижегородской области

Центр «Мой бизнес» Нижегородской области и Корпорация МСП приглашают предпринимателей и самозанятых граждан принять участие в бесплатном вебинаре «Участие малого бизнеса и самозанятых граждан в закупках крупнейших заказчиков».

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в регионе зарегистрировано более 130 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и около 200 тысяч самозанятых. В сфере МСП занято более трети трудоспособного населения региона.

«Для поддержки малого и среднего бизнеса мы реализуем комплекс мер, направленных на повышение уровня компетенций предприятий в сфере закупок. Предприниматели могут напрямую обсудить перспективы сотрудничества с государственными структурами на Днях поставщика, а также пройти обучение по работе с электронными площадками в рамках 44-го ФЗ. Бизнес-семинар с участием Корпорации МСП станет ещё одним инструментом поддержки предпринимателей, работающих в сфере государственных закупок. На мероприятии предприниматели разберут вопросы участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках по 223-ФЗ, взаимодействие с крупными заказчиками и использование электронных торговых площадок», – рассказал Максим Черкасов.

Эксперты подробно расскажут, как выйти на рынок тендеров, какие преимущества предусмотрены для субъектов МСП, какие товары наиболее востребованы.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате 20 ноября в 11.00. Регистрация и подробная информация о вебинаре доступна на портале «Мой бизнес» по ссылке: https://мойбизнес52.рф/events/biznes-seminar-uchastie-malogo-biznesa-i-samozanyatykh-grazhdan-v-zakupkakh-krupneyshikh-zakazchikov/.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работа по поддержке предпринимателей в этом направлении продолжится в этом году в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».