Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
07 ноября 2025 19:27Нижегородские МСП и самозанятые приглашаются на вебинар по закупкам у крупных заказчиков
07 ноября 2025 16:23Новая машина обойдется нижегородцу в среднем в 2,53 миллиона рублей
07 ноября 2025 16:04Нижегородская область и Тыва объединят усилия для поддержки промышленности
07 ноября 2025 12:21Партию гумпомощи отправило Заксобрание в зону проведения СВО
06 ноября 2025 20:00Бюджет и прогноз развития: в Нижнем Новгороде обсудили планы до 2028 года
06 ноября 2025 18:37Еще одно предприятие увеличило выработку благодаря "Производительности труда"
06 ноября 2025 18:34Три нижегородские рекламные компании приняли участие в международной выставке Dubai International Content Market
06 ноября 2025 18:14Андрей Саносян в составе делегации АИРР посетил Китай, где представил потенциал сотрудничества с Нижегородской областью
06 ноября 2025 17:59Молодые аграрии в Нижегородской области могут получить до 2 млн рублей на жилье
06 ноября 2025 17:55Руководители 10 филиалов центра "Мой бизнес" прошли обучение бережливым технологиям на "Фабрике процессов"
Экономика

Нижегородские МСП и самозанятые приглашаются на вебинар по закупкам у крупных заказчиков

07 ноября 2025 19:27 Экономика
Нижегородские МСП и самозанятые приглашаются на вебинар по закупкам у крупных заказчиков

Фото: Центр "Мой бизнес" Нижегородской области

Центр «Мой бизнес» Нижегородской области и Корпорация МСП приглашают предпринимателей и самозанятых граждан принять участие в бесплатном вебинаре «Участие малого бизнеса и самозанятых граждан в закупках крупнейших заказчиков».

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в регионе зарегистрировано более 130 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и около 200 тысяч самозанятых. В сфере МСП занято более трети трудоспособного населения региона. 

«Для поддержки малого и среднего бизнеса мы реализуем комплекс мер, направленных на повышение уровня компетенций предприятий в сфере закупок. Предприниматели могут напрямую обсудить перспективы сотрудничества с государственными структурами на Днях поставщика, а также пройти обучение по работе с электронными площадками в рамках 44-го ФЗ. Бизнес-семинар с участием Корпорации МСП станет ещё одним инструментом поддержки предпринимателей, работающих в сфере государственных закупок. На мероприятии предприниматели разберут вопросы участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках по 223-ФЗ, взаимодействие с крупными заказчиками и использование электронных торговых площадок», – рассказал Максим Черкасов. 

Эксперты подробно расскажут, как выйти на рынок тендеров, какие преимущества предусмотрены для субъектов МСП, какие товары наиболее востребованы.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате 20 ноября в 11.00. Регистрация и подробная информация о вебинаре доступна на портале «Мой бизнес» по ссылке: https://мойбизнес52.рф/events/biznes-seminar-uchastie-malogo-biznesa-i-samozanyatykh-grazhdan-v-zakupkakh-krupneyshikh-zakazchikov/. 

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работа по поддержке предпринимателей в этом направлении продолжится в этом году в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес Нацпроект экономика
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных