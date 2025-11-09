Проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представил клип "Как молоды мы были" Культура и отдых

Фото: организаторы проекта

Новый видеоклип на песню "Как молоды мы были" стал частью культурного проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ в рамках серии "Песни великой страны. С любовью из Приволжья". Премьера видео 9 ноября приурочена ко дню рождения композитора Александры Пахмутовой, чья музыка на протяжении десятилетий остаётся символом искренности и душевной глубины.

По словам организаторов, композиция "Как молоды мы были" — это не просто песня, а философское размышление о молодости, преданности и непреходящих человеческих ценностях. В музыкальной аранжировке сочетаются органное соло и другие инструменты, создавая атмосферу проникновенного звучания.

Съёмки клипа проходили на живописных площадках Приволжского федерального округа. В кадрах можно увидеть знаковые локации Нижнего Новгорода — Стрелку, набережную Федоровского, а также архитектурные ансамбли и городские площади других регионов округа.

В съёмках приняли участие исполнители из 14 регионов ПФО — как известные артисты, так и начинающие вокалисты. Среди участников — актёр и певец Антон Макарский (Пенза), вокалисты Илья Лазарев и Руслан Юськаев (Нижний Новгород), Алёна Кошкина (Киров), Рамиль Бадамшин (Уфа) и другие.

Особое внимание привлёк участник проекта из Набережных Челнов — Эдуард Валеев, сотрудник МЧС и вокалист. Он отметил, что музыка для него — это не просто хобби, а важная часть жизни:

"Музыка для меня — не просто увлечение, а большая часть жизни. И это при том, что я служил в самой выездной части пожарной охраны Набережных Челнов. Для меня честь участвовать в таком масштабном проекте, рядом с именитыми музыкантами. Слова этой песни в нашей стране знакомы, дороги и понятны каждому. И с трепетом и любовью откликаются в сердце любого человека", — поделился Валеев.

Клип размещён на официальных платформах проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ, включая группу во "ВКонтакте", сайт полномочного представителя президента РФ в ПФО (http://pfo.gov.ru/), а также будет показан на региональных телеканалах.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО и проекта "ДНК России". В общей сложности в рамках инициативы планируется создать семь музыкальных видеороликов.

Ранее в рамках проекта уже представили клипы "Гляжу в озера синие" и "Течет река Волга".