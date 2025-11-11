"Единая Россия" запустила всероссийскую благотворительную акцию "Коробка храбрости" Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

«Единая Россия» запустила всероссийскую благотворительную акцию «Коробка храбрости». По всей стране соберут подарки для детей, находящихся на длительном лечении в больницах.

Инициатива сторонников партии продлится до 2 декабря. Первые подарки для юных пациентов медучреждений в Центральный исполком «Единой России» передали депутат Госдумы, председатель Центрального совета сторонников партии Ольга Занко и её коллега по нижней палате парламента, чемпион мира по боксу Николай Валуев.

«Мы проводим акцию уже в тринадцатый раз. Она поддерживает маленьких пациентов, проходящих сложное и порой болезненное лечение. Даже взрослым это непросто. А для детей — настоящий подвиг. Каждый подарок из «Коробки храбрости» помогает найти в себе силы перед трудной медицинской процедурой и напоминает, что мир полон добра. Приглашаем всех присоединиться», — отметила Ольга Занко.

В свою очередь Николай Валуев добавил, что детей, которые больны очень серьёзными, в том числе онкологическими заболеваниями, отличает очень раннее взросление.

«Они встречаются со смертельными недугами, с которыми бороться крайне сложно, больно, и для этого требуется максимальная концентрация душевных и физических сил. В первую очередь хочется пожелать, чтобы эта акция помогла им понять, что они не останутся без внимания. Им очень важны внимание, забота, ласка, доброе слово. Зачастую именно это может излечить. Я призываю всех неравнодушных людей приходить в отделения партии «Единая Россия», делать свой вклад в эту замечательную акцию», — сказал он.

Акцию поддержал заместитель секретаря Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия», курирующий проектную деятельность, председатель местного совета сторонников партии Сормовского района города Нижнего Новгорода Михаил Иванов.

«Я ежегодно принимаю участие в акции "Коробка храбрости". Такие инициативы помогают объединять людей и делают мир лучше. Ведь одна из важнейших задач партии "Единая Россия": поддерживать добрые дела. Мне особенно дорого участие в этой акции, поскольку она позволяет внести личный вклад в счастье детей. Я часто посещаю детские больницы, привожу ребятам подарки от наших сторонников. Это невероятно трогательно — видеть, как они улыбаются, получив простую игрушку. И ради этих моментов мы стараемся делать максимум возможного. Наша задача — окружить их заботой и вниманием», — сказал Михаил Иванов.

К старту акции также присоединились врач, детский онколог Кирилл Киргизов и Герой Донецкой Народной Республики, командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба.

Кроме того, в числе партнёров акции — Большой Московский цирк.

«Эта инициатива объединяет тысячи людей по всей стране и даёт надежду детям, проходящим через трудные времена. Наши артисты и сотрудники объединены одной целью — подарить маленьким героям частичку тепла, улыбки и веры. Мы собираем подарки, игрушки, конструкторы, развивающие игры — всё, что сможет принести радость и вдохновение. Каждый из нас вкладывает частичку души. Хотелось бы отметить, что поддержка такой инициативы со стороны партии “Единая Россия” показывает, насколько важно объединять усилия ради добра. Когда артисты, волонтёры, врачи, родители работают вместе, добро всегда побеждает», — подчеркнул гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

Сбор подарков проходит во всех регионах страны. Пункты приёма открыты в реготделениях партии, штабах общественной поддержки, торговых центрах и у партнёров акции.

Принести можно только новые игрушки (кроме мягких), канцелярию, книги, раскраски, настольные игры и наборы для творчества — всё в заводской упаковке.

В Нижегородской области сбор «Коробок храбрости» проходит с 10 по 27 ноября.

Пункты приема благотворительной помощи в Нижнем Новгороде:

Штаб общественной поддержки — г. Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, д. 2А;

Региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия» — г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 10/16.

Список пунктов приема в муниципальных и городских округах Нижегородской области размещен на сайте регионального отделения партии.

Напомним, в прошлом году в акции приняли участие более 166 тысяч человек, а детям по всей России было передано свыше 500 тысяч подарков.