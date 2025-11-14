Украинский беспилотник сбили этой ночью в Нижегородской области Происшествия

Один украинский беспилотник сбили над Нижегородской областью прошедшей ночью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего, по данным ведомства, было перехвачено и ликвидировано 216 вражеских дронов, направленных на территорию страны.

Наибольшее количество БПЛА было уничтожено в Краснодарском крае — 66 единиц. Следом идут Саратовская область, где сбили 45 аппаратов, и Республика Крым, над которой нейтрализовано 19 беспилотников.

Напомним, что массовую атаку вражеских беспилотников отразили в Нижегородской области 30 октября.