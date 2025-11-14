Украинский беспилотник сбили этой ночью в Нижегородской области

Один украинский беспилотник сбили над Нижегородской областью прошедшей ночью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Всего, по данным ведомства, было перехвачено и ликвидировано 216 вражеских дронов, направленных на территорию страны.
Наибольшее количество БПЛА было уничтожено в Краснодарском крае — 66 единиц. Следом идут Саратовская область, где сбили 45 аппаратов, и Республика Крым, над которой нейтрализовано 19 беспилотников.
Напомним, что массовую атаку вражеских беспилотников отразили в Нижегородской области 30 октября.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+