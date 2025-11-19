Выполнено около 90% поручений губернатора Глеба Никитин со встречи с бизнесом-2024

Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Фото: Никита Духник

Почти 90% поручений губернатора Нижегородской области Глеба Никитина выполнено к ноябрю 2025 года исполнительными органами и муниципалитетами по итогам встречи с бизнесом, которая состоялась в апреле 2024 года. Об этом 19 ноября в ходе очередной встречи главы региона с бизнесом сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий.

По его словам, из 54 поручений прошлой встречи выполнено 48, в процессе — шесть. Так, по итогам прошлогодней встречи был запущен проект «Сделано нижегородцами». Фирменный знак для нижегородских товаропроизводителей предназначен для маркировки местных товаров и продвижения региональных брендов на федеральном уровне. Логотип разработан региональным Минпромом совместно с «Центром 800».

На уровне региона также проработан ряд вопросов, связанных с техническим присоединением к сетям различных объектов, развитием преференциальных зон, внедрением новых технологий, реализацией инвестиционных проектов.

«Очные встречи губернатора с бизнес-сообществом – один из самых эффективных каналов прямой связи. При этом важно, что системные вопросы решаются не только по итогам таких глобальных мероприятий, а регулярно:  на встречах бизнеса с заместителями губернатора и главами муниципалитетов. Хотел бы поблагодарить Глеба Сергеевича и нижегородское правительство  за конструктивный диалог и планомерную работу с предпринимательским сообществом. Аппарат уполномоченного и общественные бизнес-объединения всегда готовы быть связующим звеном в этом вопросе», - подчеркнул Павел Солодкий.

Для разрешения спорных вопросов, которые возникают у бизнеса, в Нижегородской области также действует инвестиционный комитет (совет по стратегии развития и инвестициям при губернаторе Нижегородской области). Подать заявку на обсуждение совета можно, используя форму на инвестиционном портале региона.

Павел Солодкий подчеркнул, что один из важнейших вопросов – это снижение административного и силового давления на предпринимателей в регионе.

Напомним, что Нижегородская область активно работает над улучшением инвестиционного климата и за шесть лет в национальном рейтинге, составляемом АСИ, поднялась на 68 строчек — на второе место в стране.

С 2025 года деятельность по поддержке инвестиционной активности стала частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», реализуемого по поручению президента РФ Владимира Путина.

 

