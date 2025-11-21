Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Общество

Российские банки выступили за запрет скидок на маркетплейсах

21 ноября 2025 12:22 Общество
Российские банки выступили за запрет скидок на маркетплейсах

Фото: с сайта pixabаy.com

Крупные банки России предложили ограничить маркетинговые стратегии маркетплейсов, запретив им предоставлять прямые скидки покупателям и использовать различные формы косвенного финансирования, включая бонусные программы, возвраты и маркетинговые субсидии. Соответствующее предложение было направлено председателю Госдумы Вячеславу Володин, выяснил 360.ru.

Инициатива предполагает, что операторы маркетплейсов не должны вкладывать средства в снижение цен на товары. Единственное исключение — собственная продукция маркетплейсов и товары из социально значимых категорий. При этом акции и льготы не должны зависеть от платёжного средства или банка, через который осуществляется покупка.

Авторы инициативы ссылаются на международный опыт, указывая на примеры из ЕС, где установлены нормативы, ограничивающие антиконкурентное субсидирование и манипуляции с ценами со стороны крупных платформ.

Основательница Wildberries Татьяна Ким в беседе с РБК выразила несогласие с предложенными мерами, заявив, что они направлены на уничтожение конкурентов и не учитывают интересы потребителей. Она подчеркнула, что маркетплейсы, устраняя посредников из цепочек поставок, обеспечивают более низкие цены на товары, что важно для покупателей. Ким также отметила, что другие банки, стремясь конкурировать с маркетплейсами, создают собственные онлайн-магазины и предлагают скидочные программы, что свидетельствует о необходимости честной конкуренции.

Ozon, в свою очередь, прокомментировал 360.ru, что инициатива банков может привести к росту цен для 85 млн жителей страны и негативно сказаться на развитии бизнеса сотен тысяч предпринимателей. Представители маркетплейса отметили, что предлагали банкам участвовать в программе лояльности на равных условиях, чтобы сделать цены более привлекательными для потребителей. Некоторые банки проявили интерес к этому предложению.

Теги:
Банки Маркетплейс Торговля
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных