В нижегородских школах провели "Разговоры о важном" на тему 500-летия с начала освоения Северного морского пути Общество

Фото: министерство образования и науки Нижегородской области

В нижегородских общеобразовательных школах, колледжах и техникумах прошли тематические образовательные встречи на тему 500-летия истории освоения Северного морского пути. Мероприятия были организованы в рамках внеурочных занятий «Разговоры о важном». Их организовали для учеников 5-11 классов, а также студентов 1-4-го курсов учреждений СПО.

Как рассказали в региональном минобре, образовательная программа представляет собой цикл занятий, основанный на методических разработках Федерального института изучения детства, семьи и воспитания и Нижегородского института развития образования.

«Программа, посвященная 500-летию с начала освоения Северного морского пути, отличается разнообразием представленных материалов и форматов. По отзывам учащихся, наиболее интересными и содержательными оказались курсы, посвященные Нижегородской области. Преподаватели подготовили информативные уроки, на которых рассматривались в том числе достижения нижегородских моряков и корабелов. Итогом работы стали научные исследовательские проекты, выполненные учащимися», — сказал министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

В итоге более 240 тысяч нижегородских школьников и студентов приняли участие в образовательной программе. Многие из них выбрали темы для собственных изысканий и представили свои материалы на региональных и всероссийских конкурсах.

Так, София Греян, ученица 8-го класса школы №131 Нижнего Новгорода, представила свой проект по очистке Арктики на межрегиональном конкурсе проектных работ «Великие реки глазами детей», который состоялся в октябре 2025 года.

«Мой проект посвящен Арктике и её обезвоживанию. Согласитесь, это огромная проблема — я узнала о ней в школе. Мы с командой предполагаем, что для остановки обезвоживания Арктики можно сделать георешетку на основе мхов и лишайников. Возможно, она поможет и в решении проблемы вымывания грунта», — поделилась София Греян.

Напомним, проведение внеурочных занятий «Разговоры о важном» в школах и учреждениях СПО носит важный просветительский характер, что входит в приоритеты национального проекта «Молодежь и дети». Нацпроект реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина с 2025 года и включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

Справка

Северный морской путь (СМП) – кратчайший судоходный маршрут между западной частью Евразии и Азиатско-Тихоокеанским регионом и исторически сложившаяся национальная транспортная артерия России. По Указу Президента Российской Федерации в 2025 году отмечается 500-летие освоения Россией Северного морского пути. Отсчет ведется с 1525 года, когда русский дипломат Дмитрий Герасимов впервые упомянул о возможности практического использования СМП для соединения Европы и Азии.