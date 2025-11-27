Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Последние новости рубрики Политика
27 ноября 2025 14:35Владимир Якушев встретился с финалистами "Лидеров России. Политика"
27 ноября 2025 11:28ЗСНО единогласно поддержало обращение к Володину по алкоголю
26 ноября 2025 17:26Эксперты подвели итоги прямой линии губернатора Глеба Никитина
26 ноября 2025 15:14Фельдман: "Города, которые посещают туристы, должны получать ресурсы на поддержание своей красоты"
26 ноября 2025 14:19Более 6 500 вопросов поступило на прямую линию с Глебом Никитиным
26 ноября 2025 12:12Глава Городца предложил изымать у подростков мототехнику для СВО
26 ноября 2025 11:15Евгений Люлин: "Губернатор показал блестящее знание ситуации в регионе"
26 ноября 2025 10:59Ирина Григорьева претендует на пост главы КСП Нижегородской области
25 ноября 2025 11:15Никита Зезекало: "Программа "Герои. Нижегородская область" для меня – новый вызов"
24 ноября 2025 18:02Букарева продолжит исполнять обязанности председателя КСП до конца года
Политика

Владимир Якушев встретился с финалистами "Лидеров России. Политика"

27 ноября 2025 14:35 Политика
Владимир Якушев встретился с финалистами Лидеров России. Политика

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Конкурсанты задали Владимиру Якушеву вопросы о том, как партия планирует вести избирательную кампанию в 2026 году, каким образом организует сбор наказов в новую народную программу, как будет выстроена работа с избирателями и оппонентами, а также какое значение имеет конкурс для формирования кадрового резерва в политике, государственном и муниципальном управлении.

«С начала года мы планируем отчитаться перед людьми о выполнении положений народной программы. Работа будет идти по всей стране одновременно со сбором новых наказов. В том числе – на специально созданной цифровой платформе», — пояснил секретарь Генсовета.

Кампания не будет простой, акцентировал Владимир Якушев. И «Единая Россия» уже ведет активную подготовку к ней.

«Нам предстоит отвечать на критику оппонентов. Причем, не только политических, но и внешних. И здесь мы будем отстаивать не только «Единую Россию», сохранять своё лицо, но и лицо страны», — подчеркнул он.

Говоря о значении конкурса «Лидеры России. Политика» и других конкурсах, которые запущены по инициативе Президента, Владимир Якушев отметил, что они помогают отобрать наиболее подготовленные и мотивированные кадры для госуправления. 

«Конкурс дает возможность провести отбор людей с управленческим потенциалом, выстроить системную работу по поиску и обучению кадров для политической и управленческой сфер. И, конечно, самореализоваться, приобрести новые горизонтальные связи, капитализировать себя», — заключил секретарь Генсовета.

В число 105 лучших в стране вошел нижегородец Алексей Антонов. Заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области, заместитель секретаря Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» по работе с депутатами и депутатскими объединениями, так прокомментировал встречу в Москве:

«Для меня большая честь учиться у человека с таким колоссальным опытом государственной и политической деятельности, как Владимир Владимирович Якушев. То, насколько глубоко он погружен в процессы, происходящие в стране, действительно впечатляет. Перенимать его знания — бесценная возможность, и я уверен, что это сотрудничество будет крайне полезным. И в первую очередь, для моей работы на благо родной Нижегородской области».

Напомним, Конкурс «Лидеры России. Политика» реализуется по поручению Президента Владимира Путина с целью выявления перспективных общественно-политических лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией к общественно-политической работе, для их дальнейшего обучения, развития в среде единомышленников и погружения в современную политическую среду. И является частью большой работы по созданию системы социальных лифтов и поддержки талантов.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных